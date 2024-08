Desde Marvel hasta Star Wars: estos son los estrenos de Disney+ para septiembre

Entre estas plataformas, Disney+ destaca por su extenso catálogo, que incluye no solo películas y documentales, sino especiales, cortos, programas y series producidos por The Walt Disney Studios y Disney General Entertainment Content.

Estas son algunas de las novedades que trae Disney+ para el mes de septiembre, con películas/series para todos los gustos y el disfrute de la familia. Destacan producciones como Los Chávez, LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia, Agatha en todas partes y la cuarta temporada de Only Murders in the Building; asimismo, para los apasionados del deporte, una variada agenda con los partidos de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores y Sudamericana, UEFA Champions League , la Vuelta a España , entre otros.

Es un drama familiar conmovedor sigue la historia de Azul (Zoe Hochbaum) y Paula (Sofía Gala Castiglione), quienes acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana, sino su mamá, y Teresa, su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre.

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles (Steve Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.