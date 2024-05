Detienen el desarrollo de The Division Heartland: ¿Qué está pasando con el juego de Ubisoft?

Ubisoft ha detenido el desarrollo del videojuego The Division Heartland, el multijugador gratuito previsto para su lanzamiento en PC y en consolas PlayStation y Xbox, y ha señalado que redistribuirá los recursos invertidos en “oportunidades más grandes” como los títulos XDefiant y Rainbow Six, así como en videojuegos de mundo abierto.

La desarrolladora de videojuegos anunció The Division Heartland en el año 2021, un nuevo título de su franquicia Tom Clancy’s The Division ‘free to play’ independiente, desarrollado por Red Storm Entertainment.