Revelan uno de los misterios más intrigantes de Super Mario 64 a 30 años del lanzamiento del juego

Un jugador ha descubierto cómo se puede abrir una puerta unidireccional y sin manilla exterior en Super Mario 64, que hasta ahora no se había desbloqueado desde el exterior y que ha sido posible empleando para ello a otro personaje.

En este, se introduce una cabaña con una puerta unidireccional que, hasta ahora, no se había podido abrir porque le falta un pomo. Así, este mecanismo únicamente se había utilizado como salida de la primera etapa de este escenario, Slip Slidin’ Away.

De esta manera, se ha resuelto un misterio presente en el juego desde su lanzamiento , ya que hasta ahora no se había encontrado la forma de volver al escenario anterior al no existir un elemento que lo facilitara.

Con esta cifra, ha logrado hacerse con el récord del mayor importe pagado por un videojuego de coleccionista, superando así a una copia de The Legend of Zelda que se vendió por 870.000 dólares el pasado viernes, como en su momento señaló ‘The Verge’.