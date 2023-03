¿Dónde quedan guardadas las cookies en un dispositivo Android? Así puede mejorar la privacidad de su celular

De acuerdo con Google, las cookies son pequeños fragmentos de texto que ofrecen los sitios que se visitan y que se trasladan en el navegador, es decir, que hace posible que las páginas webs hagan fácil el acceso y su respectivo seguimiento.

En ese sentido, los dispositivos móviles con un sistema operativo Android también almacenan este tipo de fragmentos. Sin embargo, aceptar todas las cookies puede ser catalogado como un error, razón por la cual se irán acumulando en celular.

Por tal motivo, será crucial limpiar dichos elementos y el caché del navegador del teléfono, dando como resultado una mujer privacidad. Ahora bien, las cookies quedan almacenadas en el navegador que se esté utilizando en el momento.

Las cookies quedan almacenadas en el navegador que se esté utilizando en el momento. - Foto: Getty Images

¿Cómo configurar las cookies en Google Chrome?

Pasos:

Abrir Google Chrome.

Pulsar en el apartado ‘Más opciones’ y luego seleccionar en ‘Configuración’.

Google Chrome es un navegador web muy utilizado en los dispositivos Android. - Foto: Captura de pantalla sitio oficial de Chrome

Deslizarse hasta la parte inferior y oprimir la opción ‘Configuración avanzada’.

Acto seguido, seleccionar ‘Configuración de sitios’ y posteriormente en ‘Cookies’.

Los usuarios podrán configurar su uso, es decir, que se puede definir si se les permite seguir funcionando o si se quiere bloquear en diferentes escenarios.

Según el portal Xataka Android, para ver todas las cookies guardadas, los usuarios deben ingresar a la ‘Configuración’ y ubicarse en ‘Todos los sitios’. En esta opción se podrá ver la lista completa de las páginas web que almacenan los datos. Al tocar en ellas, se podrán eliminar o restablecerlas en un sitio web de preferencia.

¿Cómo borrar los datos del dispositivo?

Pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del celular.

Pulsar en ‘Privacidad y seguridad’.

Posteriormente presionar en ‘Borrar datos de navegación’.

Acto seguido saldrán tres opciones: ‘Historial’, ‘Cookies’ y ‘Caché'

Presionar en ‘Cookies’ y por último, pulsar en ‘Borrar datos’.

Lo que se debe hacer si el lector de huella en Android deja de funcionar

Para muchas personas el lector de huellas se ha convertido en una de las mejores formas para desbloquear el celular, ya que además de hacer que sea una forma muy sencilla de usar el teléfono, también es la más segura para evitar que otras personas accedan a la información que se encuentra en el dispositivo.

Y aunque sea una de las formas más comunes para desbloquear el teléfono, muchas veces sucede que lector deja de reconocer el dedo de su propietario para acceder a él. Esto suele suceder cuando una mala lectura de huella no permite el acceso, es decir, que la precisión o posición del dedo no es la correcta para que el dispositivo reconozca la huella registrada. Y no se puede descartar que, en algunas ocasiones, los datos del celular estén fallando y la huella ya no esté funcionando.

El reconocimiento de huella es la forma con la que muchas personas desbloquean su teléfono celular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En estos casos, habrá que volver a registrar la huella para que el equipo reconozca al dueño y pueda recuperar el acceso como lo tenía antes. Para lograrlo, lo primero que habrá que hacer es ingresar a “Ajustes”, hacer clic en “Datos Biométricos y Seguridad”. Posteriormente se debe seleccionar “Huelas Digitales” e ingresar la contraseña o patrón de seguridad.

En ese punto hay que firmarse que huellas previas están registradas en el sistema anteriormente y eliminarlas. Una vez hecho esto, se debe ingresar a “Añadir Huella Digital” para empezar a deslizar lentamente el dedo por sensor de huellas y que quede registrado el nuevo acceso.

No obstante, antes de hacer este tipo de cambios, siempre es recomendable revisar el celular, porque muchas veces la huella está bloqueada o no funciona debido a que al dispositivo le haya caído algún tipo de mugre, que no permita que sea reconocida la huella registrada. Por esto siempre es importante verificar esto antes, para ahorrarse el cambio de huella y asegurarse de estar solucionando el inconveniente.