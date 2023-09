EA Sports FC 24 deja atrás a FIFA y llega con mejores gráficos y una potente IA que promete horas de diversión

Los jugadores llevaban décadas acostumbrados a escuchar año a año que “salió el nuevo FIFA”, algo que para el 2024 se escuchaba extraño al saber que la marca ya no trabajaría de la mano con la entidad. Sin embargo, con el estreno oficial del videojuego, su branding no solo se ha logrado reinventar con éxito, sino que ha refrescado un poco la atmósfera global del juego.

Y por allí empezaremos. Sin ir tan lejos, lo primero que se encontrará en esta nueva entrega es el cambio de los menús principales, que, aunque tienen una leve complejidad, ya que no resultan totalmente intuitivos en la primera impresión, luego de un par de horas resultan fáciles de manejar y se evidencia que va muy de la mano a que la estética del nuevo juego sea totalmente diferente a la de los FIFA. Eso no representará un choque o algo totalmente renovado.

Además, la IA presenta unas variaciones muy especiales en los jugadores estelares ; se notará de golpe que todos los jugadores favoritos tienen un plus por sobre el promedio, casos como el de Erling Haaland o Kylian Mbappé, que no solo tienen la complexión física exacta in-game, sino que también se mueven como lo hacen en la vida real, la calidad en este apartado es abismal.

Si lo que se busca es emular las gestas de estos deportistas, cada carrera, pase, dribling, disparo y celebración, serán muy impresionantes. Pero, esto se traslada a las estrellas de cada equipo top del mundo, no son pocos los jugadores con estas características.

Saltando al césped, lo primero que se evidenciará es el trabajo de las cinemáticas del ‘matchday’ , muy fieles a lo que se vio en los avances del videojuego. El entorno de la cancha, los camerinos, los túneles, los saludos entre jugadores, los técnicos, los cambios de cámara, el público, los estadios, la iluminación, los gestos; absolutamente todo el entorno futbolístico se respira muy fresco y de alta calidad en EA FC 24 . Y esto no es algo menor, muchos ‘gamers’ fanáticos de la franquicia, más que este apartado, esperan que el gameplay no tenga tantos fallos, pero la verdad es que la forma en que se presenta cada partido seguro le dará un ‘subidón’ de energía al jugador para afrontar el encuentro, sea offline u online.

Y nos iremos al modo de juego más famoso y, hay que decirlo, rentable del FIFA, ahora EA Sports FC 24. Se trata del Ultimate Team. Todo lo que había antes, permanece. La conformación de equipos, la química aplicada por nacionalidad y liga, los modos de juego como Squad Battles, Rivals y Champions , pero sin duda alguna la mayor novedad, que a unos gustará y a otros no, es la mixtura de plantillas de jugadores masculinos y femeninos, algo muy novedoso. ¿Será un problema? Para los más puristas, mezclar los sexos in-game puede ser alejado de la realidad, pues se pudo haber implantado un sistema que separara ambos tipos de competencia. Sin embargo, estamos hablando de un videojuego, y en este apartado han decidido apostar por un todo para, de repente, atraer a un nuevo público, lo cual está muy bien.

Algunas de ellas tienen que ver con las ocasiones en que los jugadores no reciben bien la pelota. No ocurre muchas veces, pero en una contra o en una transición de balón rápida, puede terminar en un esquema desbaratado en defensa o ataque, o en el peor de los casos en un gol del rival. Pero EA siempre ha tratado de ir ajustando temas de gameplay con los parches para optimizar esos detalles, no hay de qué preocuparse.