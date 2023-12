El científico colombiano Ronald García Ruiz fue incluido en la prestigiosa lista The Brilliant 10

El científico colombiano Ronald García Ruiz hace parte de la lista The Brilliant 10, publicada por la revista estadounidense Popular Science (Popsci) . De acuerdo con la prestigiosa publicación, lo diez profesionales incluidos “están a punto de cambiar el mundo”.

“Estos investigadores ya se destacan como innovadores y agentes de cambio en sus campos. Están haciendo las preguntas no formuladas, adoptando métodos novedosos y buscando remedios donde no los hay. Ya sea que estén impulsados por el deseo de satisfacer una necesidad, la búsqueda de justicia o la pura fascinación, no hay duda de que cada uno de estos galardonados cambiará el mundo para mejor”, expresa el artículo de Popular Science.