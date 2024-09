El efectivo truco para descargar la nueva versión de WhatsApp Plus sin tener problemas con el teléfono

Desde su lanzamiento en 2009, ha mejorado continuamente su catálogo de funciones con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia, alineándose con las tendencias tecnológicas y satisfaciendo las necesidades de los internautas. Sin embargo, a pesar de sus diversas opciones de personalización, algunos usuarios optan por versiones modificadas de la aplicación. Estas alternativas ofrecen mayor libertad para cambiar los colores de la app y utilizar funciones adicionales, como la capacidad de volverse invisible ante otros contactos, ya que consideran que la plataforma oficial aún no cubre todas sus necesidades.

¿Qué es WhatsApp Plus y cómo funciona?

Se conoce como una versión modificada de la aplicación oficial de WhatsApp. A diferencia de la versión estándar, WhatsApp Plus ofrece una serie de características adicionales y opciones de personalización que no están disponibles en la aplicación original. Entre estas características se encuentran la opción de ver mensajes eliminados, ocultar el estado de conexión y programar mensajes para enviarlos en un momento específico.

WhatsApp Plus ofrece varias funcionalidades que no tiene la aplicación oficial. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Es importante destacar que WhatsApp Plus es una aplicación no oficial desarrollada por terceros, basada en el código de WhatsApp. No está disponible en las tiendas oficiales de aplicaciones y debe descargarse desde sitios web externos.