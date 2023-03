El truco de WhatsApp y TikTok para descubrir si su pareja le miente

Las redes sociales se han convertido en un extraordinario recurso para poder conocer a otras personas e incluso lograr un acercamiento que permita empezar una nueva relación romántica.

Sin embargo, en ciertas ocasiones un usuario de redes sociales también se convierte en un obstáculo para que prosperen los romances, debido a que ciertas personas aprovechan esas plataformas para ser infieles y sostener una relación paralela.

No obstante, WhatsApp y TikTok cuentan con un truco que ayudaría a poner en evidencia a las personas que tienen a ocultar cosas o que se ponen algo nerviosas cuando deben leer las notificaciones que aparecen en la pantalla.

De manera que ambas plataformas podrían ayudar a descubrir la identidad de la persona con la que conversa la pareja.

Infidelidad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo usar TikTok y WhatsApp para exponer un engaño de la pareja?

Para emplear ambas plataformas digitales como un recurso para dejar en evidencia las posibles mentiras que una persona le esté diciendo a su pareja, es necesario ejecutar los siguientes pasos:

Inicialmente, se debe pedir a la pareja que abra TikTok desde su teléfono para ver un par de videos.

Luego, habrá que solicitarle que envíe al chat de WhatsApp que tienen juntos un video que le haya parecido interesante.

Al compartir el contenido en una conversación de WhatsApp se podrá descubrir si la pareja usa dos aplicaciones de WhatsApp en un mismo celular, pues quienes emplean servicios como ‘Dual Messenger’ suelen ocultar varios secretos.

En caso de que solo utilice una cuenta, bastará con acceder a la lista de chats y en la sección ‘Frecuentes’, ubicada al inicio, se mostrará los tres primeros contactos con los que más chatea la pareja.

En caso de que aparezca una expareja o persona sospechosa, esto ayudaría a confirmar un posible engaño.

Cabe recalcar que este truco funciona siempre y cuando la pareja no tenga el hábito de eliminar los chats que tiene en WhatsApp, debido a que ese contacto sospechoso no aparecerá de la lista “Frecuentes” de WhatsApp.

No obstante, existe otro método para conocer con cuáles son los contactos con los que más chatea una persona, a través de WhatsApp. La app cuenta con una herramienta que expone la actividad del usuario, además, se trata de un método que no requiere de la instalación de apps no oficiales o que exigen un pago para usarlas.

Usuarios de WhatsApp emplean la app para engañar a sus parejas. - Foto: Getty Images

De manera que al acudir a este truco no se pondrá en peligro el funcionamiento del teléfono, ni la información personal (chats, fotos y videos) que el usuario tiene guardada en su smartphone.

¿Cómo descubrir cuáles son los contactos con los que más chatea un usuario?

Para descubrir cuáles son los contactos a los que más envía mensajes un usuario de WhatsApp, es necesario seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp e ir al menú principal de la aplicación, pulsando el botón de tres puntos que está en la parte superior derecha.

Seleccionar la opción ‘Ajustes’.

Pulsar en ‘Almacenamiento y Datos’ y luego elegir ‘Administrar almacenamiento’.

Ingresar a ‘Administrar datos de almacenamiento’.

En pantalla aparecerá un indicador que refleja cuánto espacio ocupa en el teléfono, los archivos recibidos por la app.

Revisar el listado de contactos que aparece en pantalla, los primeros lugares son los números con los que más chatea el usuario.

WhatsApp tiene una función para averiguar con qué personas chatea más el usuario. - Foto: Captura de pantalla / Semana

Cabe precisar que a pesar de que este método sí ayuda a exponer los nombres de los contactos con los que más se comunica un usuario de WhatsApp, dicha opción no fue implementada en la app con ese propósito. Originalmente dicha herramienta tiene la función tiene el objetivo de ayudar a los usuarios a verificar y eliminar rápidamente los archivos innecesarios que están almacenados desde la popular aplicación de mensajería instantánea.

De este modo, se puede liberar rápidamente memoria de almacenamiento en el teléfono.