¿En el futuro los humanos serán deformes? Inteligencia artificial revela qué cambios sufrirá la humanidad

Inteligencia artificial reveló cuáles son las profesiones que no desaparecerían por las nuevas tecnologías

Modificación genética

En contraste con la evolución natural, la modificación genética representa una ruta radicalmente diferente hacia el futuro de la apariencia humana. Con el advenimiento de tecnologías como CRISPR-Cas9, la capacidad de editar el genoma humano está al borde de convertirse en una realidad práctica. Esto plantea la posibilidad de que los humanos no solo puedan adaptarse a su entorno, sino diseñar activamente su propia evolución.

No obstante, este futuro no está exento de desafíos éticos y sociales. La disparidad en el acceso a la modificación genética podría exacerbar las desigualdades existentes, creando una brecha aún mayor entre aquellos que pueden permitirse mejoras genéticas y los que no.