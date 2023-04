¿Es seguro usar WhatsApp Plus o intercambiar mensajes con personas que usen esta aplicación?

WhatsApp ha logrado convertirse en la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, debido a que el servicio cuenta con varias funcionalidades que hacen posible entrar en contacto con alguien de forma rápida y efectiva.

A pesar de que la aplicación de mensajería instantánea trabaja en el desarrollo e implementación de nuevas opciones para mejorar las herramientas que posee el servicio, algunos de sus usuarios no están conformes con las opciones que brinda, y por ello tienden a emplear mods o apps no oficiales en sus teléfonos.

Generalmente, las personas buscan herramientas que brinden funciones para poder personalizar diferentes características que están presentes en versión oficial de WhatsApp y que aún no es posible modificar. Por esta razón, un considerable número de usuarios tiende a instalar dichas plataformas.

En ese orden de ideas, WhatsApp Plus, app desarrollada por terceros, se ha convertido en una aplicación no oficial muy popular entre las personas que desean tener un mayor control sobre las funciones que tiene la plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizadas por la compañía. De acuerdo con el comunicado, no tolerarán que los internautas estén usando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las empleas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Pese a estas advertencias, muchas personas siguen usando esta versión no oficial de la plataforma, ya que les ofrece funciones que no encuentran en la versión original y que les resulta mucho más cómodas para usar la aplicación. Por este motivo hay que tener en cuenta los “contras” de usar esta app y los riesgos en seguridad que corre para los teléfonos celulares.

Muchas personas usan la versión no oficial de WhatsApp pese a los riesgos. - Foto: Getty Images

Lo primero es que WhatsApp Plus no tiene un soporte técnico, por lo que en caso de que tenga un problema de cualquier tiempo, no habrá dónde comunicarse o reportarlo, lo que genera desconfianza en muchas personas.

Como se dijo antes, al emplear plataformas no oficiales se corre el riesgo de recibir un baneo que afecte temporal o permanentemente la cuenta en WhatsApp, algo que, aunque muchos usuarios manifiestan no sucede, es un riesgo alto porque la propia plataforma ha avisado que lo haría con personas que usen la versión plus. En caso de que esto suceda, se perdería la cuenta y toda la información que exista en ella.

Finalmente, y algo que les incomoda a muchas personas, es que la versión plus no cuenta con las actualizaciones oficiales. Como bien es sabido, WhatsApp tiene actualizaciones permanentemente que busca hacer más segura y cómoda la aplicación. Por eso, cuando hay actualizaciones, las personas que cuentan con la versión plus no podrán disfrutarlas, hasta que sean incorporadas en la plataforma no oficial.

¿Qué pasa cuando se interactúa con un usuario que tiene WhatsApp Plus?

Lo primero que se debe aclarar es que todo usuario que tiene instalada la versión oficial de WhatsApp en su dispositivo móvil cuenta con las mismas opciones, ya sea para el sistema operativo Android o iOS. El blog oficial de WhatsApp indica que los datos que se registran en las conversaciones son protegidos, además existe la posibilidad de borrar o enviar los mensajes con condiciones específicas.

No obstante, quienes le dan uso a WhatsApp Plus no se ajustan a las mismas condiciones del aplicativo oficial del teléfono verde. Por lo tanto, cuando los usuarios de Plus reciben mensajes en la conversación del chat, ya sean de audio o texto, pese a que la persona que envía la misiva decide eliminar algo, los datos quedan registrados tal cual.

WhatsApp Plus es una opción muy popular entre los usuarios de la app. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

En consecuencia, si el contenido del mensaje resulta ser un documento confidencial o un mensaje incorrecto, aunque se elimina en WhatsApp, en la alternativa de Plus se puede observar sin problema alguno; de hecho, hay casos en los que parejas sentimentales optan por tener este aplicativo, bajo su propia responsabilidad.

Sumado a todo lo dicho, los expertos precisan que las conversaciones no permanecen “cifradas de extremo a extremo”, ya que las dos partes no utilizan el mismo servicio de mensajería instantánea. En resumen, aquellos que interactúan con usuarios que tengan WhatsApp Plus están expuestos a que el material que comparten, incluso en las historias, pueda llegar a manos de terceros.