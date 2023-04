WhatsApp Plus Rojo: así puede descargar gratis la APK para instalar la app

En la actualidad y prácticamente desde sus inicios WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más descargada en el mundo, debido a que a través de ella se envía una gran cantidad de contenidos.

No obstante, más allá que esta aplicación móvil cuenta con varias funciones que ayudan a mejorar la privacidad de los chats con otros usuarios y, además, dispone de muchas funciones y herramientas pata facilitar la comunicación entre una o más personas, hay quienes prefieren optar por aplicaciones de terceros o no oficiales que se ‘cuelgan’ de WhatsApp para poder operar.

WhatsApp Plus Rojo es una versión no oficial del popular servicio de mensajería instantánea. - Foto: Composición de SEMANA

En este sentido y tras las amenazas de Meta a quienes usen WhatsApp Plus sobre eliminar las cuentas, hay una nueva versión del aplicativo no oficial disponible: WhatsApp Plus Rojo. Con esta se pueden acceder a las diferentes opciones y funciones, frente a la privacidad, que WhatsApp no ofrece.

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Plus en celulares Android?

Antes de ejecutar la instalación de la actualización de WhatsApp Plus se debe generar una copia de seguridad de los chats, para así generar un respaldo de todas las conversaciones, stickers, notas de voz, fotos, videos y otros archivos una vez se dé uso a app de terceros.

Apareció una nueva versión de WhatsApp Plus. - Foto: Composición de SEMANA usando el logo de WhatsApp

Ingresar en el almacenamiento interno del teléfono, allí se debe abrir el fichero “Android”, luego ir a “media” y allí eliminar la carpeta “com.whatsapp”.

Luego, se debe desinstalar la aplicación de WhatsApp del teléfono.

Descargar la última versión APK de la plataforma haciendo una búsqueda de edición WhatsApp Plus de Alex Mods (17.20)

Activar la opción de instalación de fuentes desconocidas.

Instalar la APK y conceder los permisos necesarios.

Abrir la aplicación e ingresar el número de teléfono.

Después, ingresar el código de verificación que llegará vía SMS al dispositivo.

Tras esto se puede dar uso de la app.

Luego, para usar el tono rojo ir a Configuración Plus en Ajustes, allí seleccionar Temas, Descargar Temas y eligir el color rojo.

Al finalizar ese procedimiento, el usuario tendrá en su dispositivo la última versión de WhatsApp Plus, sin perder sus chats, stickers y otros archivos.

Si tiene alguna de estas aplicaciones, WhatsApp podría eliminar su cuenta

WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación entre las personas que cuentan con un dispositivo móvil, debido a que la app desarrollada por Meta cada vez tiene disponibles más funciones para dicho fin, como las llamadas o videollamadas.

WhatsApp Plus es una opción muy popular entre los usuarios de la app. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

A pesar de que existen varias herramientas, algunos usurarios no quedan satisfechos, motivo por el cual acuden a mods o apps no oficiales de la plataforma, para así contar con más funciones que les permitan personalizar diferentes características que no están presentes en la versión oficial.

No obstante, Meta anunció que borrará de forma definitiva las cuentas que utilicen softwares no autorizados por la compañía. De acuerdo con un comunicado de la empresa, no tolerarán que los internautas estén utilizando las versiones modificadas.

“Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva”, precisa la compañía en su página oficial.

Aplicaciones que podrían cerrar de forma definitiva la cuenta de WhatsApp

A pesar de que Meta no hace referencia a las aplicaciones, estas son las apps desarrolladas por tercer y que son las más utilizadas por los usuarios:

WhatsApp Plus.

GB WhatsApp.

Aero WhatsApp.

WhatsApp Gold.

You WhatsApp.

Según el gigante tecnológico, la suspensión en primera instancia será temporal, es decir, por un periodo de 24 horas. Durante ese periodo, no se podrán mantener ni ver conversaciones. En caso de seguir utilizando las aplicaciones de terceros, Meta puede cerrar la cuenta de forma definitiva.