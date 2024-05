Esta es la efectiva forma en que se puede capturar, en una sola imagen, una conversación completa de WhatsApp

¿Cómo capturar, en una sola imagen, una conversación completa de WhatsApp?

Por lo anterior, y con el fin de ofrecer una solución ante este tipo de ‘desórdenes’, existe una manera de capturar una conversación muy larga, a la cual no se desea realizar varias capturas, teniendo la posibilidad de realizar capturas a conversaciones completas .

Aunque no se trata de una función que ofrece directamente la app propiedad de Meta, lo cierto es que aplicaciones externas ofrecen la opción de realizar este tipo de capturas. Se trata de un método alternativo, ya que existen más opciones como la copia de seguridad que ofrece guardar chats con conversaciones consideradas como importantes .