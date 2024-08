Esta es la importante razón por la que debe eliminar los contactos viejos de WhatsApp lo antes posible

Además, WhatsApp ofrece características de seguridad y privacidad que permiten a los usuarios controlar su cuenta y evitar que personas no autorizadas accedan a sus datos personales. Sin embargo, el uso frecuente de la aplicación puede llevar a acumular contactos con los que, en realidad, nunca se ha tenido una conversación significativa, lo que significa que no tienen una relevancia importante en la vida del usuario. Aunque este hábito es muy común, puede representar un riesgo que muchos parecen no tener en cuenta.