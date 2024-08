Estas son las razones por las que el cargador de su celular se calienta más de lo normal

El uso diario de dispositivos móviles ha convertido a los cargadores de celulares en accesorios esenciales, pero su sobrecalentamiento puede presentar serios riesgos. Este fenómeno, que puede ocurrir durante el proceso de carga, no solo pone en peligro el funcionamiento del dispositivo, sino que también podría representar un riesgo de incendio . Por ello, es crucial entender las razones detrás del calentamiento excesivo de los cargadores y cómo prevenirlo .

Cargadores incompatibles

Uno de los errores más comunes que cometen los usuarios es el uso de cargadores incompatibles con sus celulares. Al adquirir nuevos cables o adaptadores en tiendas de accesorios, muchos no verifican si estos realmente cumplen con las especificaciones técnicas de sus dispositivos. Aunque puedan parecer similares, no todos los cargadores son iguales. La compatibilidad no se limita al tipo de conector, sino que también involucra la capacidad del cargador para suministrar la potencia adecuada.