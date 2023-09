Estos son los 5 mejores cantantes colombianos, según la inteligencia artificial

1. Shakira

Desde el lanzamiento de su álbum “Pies Descalzos” en 1996, Shakira ha cosechado éxitos globales como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka (This Time for Africa)”. Su capacidad para mezclar elementos latinos con letras profundas y emotivas le ha valido numerosos premios Grammy y reconocimiento internacional. Shakira no solo es una talentosa cantante, sino también una destacada compositora y bailarina, lo que le ha permitido dejar una marca duradera en la industria.