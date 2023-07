Estudio revela el platal que ganan los youtubers en el mundo y por qué se dan vida de millonarios

Desde hace casi una década, en el mundo se empezaron a conocer los primeros ‘youtubers’. Ese término, que designa básicamente a un creador de contenido digital para la red social YouTube, nunca antes se había escuchado.

De hecho, en esa época nadie hubiera imaginado el crecimiento que este tipo de trabajadores tienen actualmente y que, a la mayoría, les permite darse una vida de millonarios.

La pauta publicitaria es uno de los negocios con los que trabajan estos creadores de contenido y que les permite recibir millones de pesos provenientes de marcas, únicamente por hacer una mención en sus diferentes redes sociales. En Colombia, un creador de este tipo puede cobrar a una marca desde $2.000.000 hasta $20.000.000, o incluso más, por publicitarlos.

La red social YouTube le paga a sus creadores de contenido mensualmente de acuerdo al número de suscriptores y de vistas. - Foto: Agencia AFP

Cuánto ganan los youtubers en el mundo

De acuerdo con un estudio hecho por investigadores europeos, provenientes más específicamente de España, Países Bajos y Australia, estos creadores de contenido pueden empezar a ver un aumento real en sus ganancias luego de que sobrepasen los 100.000 suscriptores.

La investigación, titulada ‘Making a Living in the Creator Economy: A Large-Scale Study of Linking on YouTube”', asegura que los canales de YouTube que se ubican entre los 100.000 suscriptores y el millón, ganan un promedio de 16.346 dólares estadounidenses, que al cambio colombiano son unos 67 millones de pesos al año aproximadamente.

Respecto a los canales con más seguidores, estos tienen ganancias mucho mayores. Si un canal tiene entre 1 y 10 millones de suscriptores, el creador de contenido puede llegar a ganar unos 165.892 dólares, que son unos 680 millones de pesos colombianos al año.

La cifra exorbitante es la de los youtubers que tienen más de 10 millones de suscriptores. En promedio estos canales generan un promedio de 1.707.446 dólares anuales, que corresponde a unos 7.000 millones de pesos colombianos.

Por las ganancias percibidas, para un creador de contenido es muy fácil alquilar un yate, comprar una mansión, un Rolls Royce y otros lujos que hasta hace poco solo estaban reservados para los grandes magnates y tiburones del mundo.

YouTube es gratis gracias a los anuncios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Quiénes son los niños youtubers más ricos del planeta?

Las cifras son gigantes. Los dos niños influenciadores más grandes del mundo -vale el oxímoron- acumulan ganancias anuales de 55 millones de dólares, según la última lista de la revista Forbes sobre los 10 youtubers más ricos del planeta.

En la cima de la lista de los kids influencers está Anastasia Radzinskaya, mejor conocida como Nastya. Una niña rusa de siete años que nació con una parálisis cerebral. Con el objetivo de documentar su proceso de recuperación los padres comenzaron a grabar una serie de videos que después publicaron en YouTube para que sus familiares y amigos los vieran. Los primeros videos se emitieron en el 2016 y, con el paso de los años, se volvieron virales. En la actualidad, su canal Like Nastya -en el que al menor relata su vida- suma más de 87,5 millones de suscriptores.

De acuerdo con Forbes, Nastya sumó ganancias por 28 millones de dólares en el 2021. La pequeña -y sus padres- cerraron un trato con Spotter (la startup que ha pagado 350 millones de dólares a todos sus creadores de contenido) para venderle los derechos de monetización de sus videos antiguos, pero guardándose la posibilidad de conservar los derechos de cualquier producto audiovisual nuevo que publique.

Además del trato con Spotter, Nastya tiene patrocinios de compañías como Dannon y Lego. Ha sido tal el éxito de Radzinskaya que sus padres decidieron asentarse en Florida, Estados Unidos, para dedicarse de lleno a la producción audiovisual y a la diversificación del negocio que también cuenta con una línea de juguetes y juegos para celulares.

Empresario atrayendo dinero con un concepto de imán de herradura para el éxito empresarial, la estrategia o la codicia - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ryan Kaji, el príncipe heredero de YouTube

En el segundo lugar aparece Ryan Kaji, un niño de 10 años que sumó una ganancia de 27 millones de dólares durante el año pasado. Con su canal principal de YouTube, Ryan’s World, el menor alcanza más de 31 millones de suscriptores y una extensa línea de productos y juguetes que se venden en grandes hipermercados como Target y Walmart.

En tanto, los videos de Ryan también se transmiten por canales tradicionales como Hulu, Amazon Kids y Nickelodeon.