Evite un grave accidente: esta es la razón por la que no debe usar neutro en bajadas

El uso del neutro en un vehículo durante las bajadas puede ser peligroso y no se recomienda. Cuando un vehículo está en punto muerto (neutro), mientras desciende por una pendiente, tiende a perder el control sobre la velocidad del vehículo. Esto puede resultar en situaciones de peligro y falta de seguridad.

De igual manera, en esta situación el motor no está conectado a las ruedas y no se puede aprovechar la fuerza del motor para controlar la velocidad del carro. Esto significa que el vehículo puede ganar velocidad rápidamente y ser difícil de detener en caso de emergencia.

¿Es malo dejar andar el carro en neutro en una bajada? - Foto: Getty Images

Además, el freno del vehículo no puede beneficiarse del apoyo del motor para ayudar a frenar eficientemente. Esto puede llevar a un mayor desgaste de los frenos y a una mayor distancia de frenado, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Cabe destacar que la anterior información se basa en principios de seguridad vial y recomendaciones de expertos en conducción. Pues, los manuales de conducción y las pautas de seguridad de organizaciones automovilísticas y de tráfico suelen advertir sobre los peligros de utilizar el neutro en pendientes pronunciadas.

Ricardo Osorio, experto automotor y director de Autotrain, aseguró a El Espectador que “nunca un vehículo debe poner neutro en una bajada. Esto puede generar un recalentamiento en los frenos, pues se usarán más seguido, además, ese calor se traspasa al líquido de frenos, que si no es de buena calidad, sacará burbujas: aire que se comprime y genera que al oprimir el pedal del freno el vehículo no se detenga”.

Así las cosas, esta acción puede generar, fácilmente, un accidente, ya que el carro se irá impulsando con gran velocidad de acuerdo con el ángulo de la vía en descenso por la que transite, haciendo más difícil la maniobrabilidad y, como mencionó, sobrecargando el sistema de frenado.

No se debe poner en neutro el carro mientras baja una pendiente. - Foto: Getty Images

También, Osorio indicó que “unos frenos recalentados o un sistema frenos que ha llegado a una temperatura peligrosa se traduce en un pedal esponjoso, que deja de ser firme, además, genera un olor fuerte que desprenden las piezas de fricción”.

En ese orden, la palanca de cambios pasa a señalar una marcha o cambio bajo que se entenderá como una reducción de la velocidad, haciendo que el tren motor reduzca el impulso, facilitando las intenciones del conductor al volante.

“La reducción en las relaciones en la caja de cambios hace que el motor suba de revoluciones, haciendo que se sostenga más, ahí es cuando se hace la desaceleración… los conductores de camiones y vehículos de pesos considerables nunca cometen este error, porque en descenso solo los frenos no van a servir para detenerse. La mayoría de accidentes, cuando hablan de una falla de frenos de un camión, bus, etc., no se da porque los frenos dejaron de funcionar, son consecuencia de un conductor no habilidoso, que oprime el freno una y otra vez”, añadió el experto automotor.

El listado de los vehículos más baratos del mundo - Foto: VCG via Getty Images

¿Cómo funciona en carros automáticos?

Actualmente, las transmisiones, incluyendo las continuamente variables CVT, cuentan con un modo manual, que se puede accionar desde el volante o la misma palanca. “Incluso las primeras cajas automáticas tienen una opción de poner un cambio menor que funciona en los descensos, bien sea L o 3, 2, 1 o solo 2, 1… la idea es ubicar la palanca en una de estas funciones”, concluyó Osorio.

Revelan la lista de los carros que menos gastan gasolina

Chevrolet Aveo

Rendimiento combinado: 18.9 Km/l

Este es de los más rendidores, además, ofrece un buen balance entre rendimiento como desempeño, es muy capaz para viajar a buen ritmo en carretera y no se asienta en pendiente como otros coches. Este carro hace uso de un bloque de 1.5 L y cuatro cilindros con 107 Hp.

Chevrolet Onix

Rendimiento combinado: 17 Km/l

Tiene un motor de 1.0 L y tres cilindros turbo de 116 Hp, el cual tiene un rendimiento de 17 Km/l con una transmisión automática de seis relaciones.

Row of cars in a car park. - Foto: Getty Images

Dodge Attitude/Mitsubishi Mirage G4

Rendimiento combinado: 16 Km/l

Este carro tiene un buen rendimiento de 16 Km/l con caja manual, esto gracias al bloque de 1.2 L de tres cilindros con 76 Hp. Aunque no son vehículos rápidos, su equipamiento y espacio interior, son los elementos que se destacan.

FIAT Mobi

Rendimiento combinado: 16 Km/l

Este cuenta con una suspensión alta, suave, ideal para baches como hoyos y huecos. El motor sufre un poco en carretera, pero en la ciudad encanta a los conductores con ese bloque de 1.0 L, cuatro cilindros de 69 Hp.

Nissan March

Rendimiento combinado: 16.01 Km/l

En las pruebas de rendimiento con caja automática obtuvo 16.01 Km/l, por lo que seguro, con caja manual, consume menos gasolina.

Este automóvil es confiable y aguanta mucho, gracias a su motor de cuatro cilindros, 1.6 L de 106 Hp.

Renault Kwid

Rendimiento combinado: 17.6 Km/l

Además de ser un carro barato, es de los más rendidores, otorgando 17.6 Km/l. Cuenta con un motor de tres cilindros de 1.0L de 66 hp.

Suzuki Ignis

Rendimiento combinado: 22.5 Km/l

En comparación con el March VS Grand i10, este ganó dando un rendimiento sorprendente de 22.5 Km/l (esto con caja automática, por lo que con manual seguro da un poco más). Su motor de 1.2L con 82 equinos, es espectacular.

Suzuki Swift

Rendimiento combinado: 20.53 Km/l

Su motor de 1.2L de 82 Hp, otorga 17.7 Km/l y el de 1.0 L 3 cilindros de 110 Hp, el Boosterjet, otorga 20.53 Km/l, este es uno de los preferidos.