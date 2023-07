Facebook lanza nuevas herramientas de edición para competir con TikTok

Meta no deja de sorprender a millones de usuarios en el mundo. | Foto: Getty Images

Esta actualización introduce también opciones para acelerar, invertir o reemplazar clips de video, así como para mezclar el sonido correcto con música, voces en off y para reducir ruidos no deseados. Por otra parte, Meta ha comentado que los usuarios también tendrán la capacidad de cargar videos HDR desde su móvil a Reels.

Meta empezó a bloquear accesos a Threads

Meta comenzó a bloquear el acceso a todos los usuarios de la Unión Europea (UE) a su nueva ‘app’ Threads, aunque hayan intentado acceder a través de una conexión con VPN, ya que aún no está disponible en la mayoría de los países de este continente por la regulación de protección de datos.

Aunque la ‘app’ se lanzó en más de 100 países a nivel global, los pertenecientes a Unión Europea no estaban en esta lista. Esto se debe a que, tal y como indicó un portavoz de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Threads aún no puede operar, porque utiliza los datos de los usuarios de Instagram, lo que incluye la información relativa al comportamiento y la publicidad, algo no permitido bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.