Fin del misterio: profesor resuelve meme viral de He-Man que planteaba duda ortográfica, ¿por qué no se puede decir “agua e hielo”?

“Los gramáticos españoles dicen que va “e” antes de sonido “i”, cualquiera que sea su escritura, no solo aguja e hilo, sino Avianca e Easyfly, pero que cuando la segunda palabra comienza con diptongo creciente, -ia, -ie, -io., no se aplica esa norma, porque el sonido, dicen ellos, es como si la “i”fuera una consonante “ye”. Según explican, hielo suena yelo. No me suena mucho que el sonido de esa palabra sea yelo, pero, por otra parte, no me suena nada decir “agua e hielo”, y de lo que se trata con este tipo de normas es de no producir sonidos molestos o cacofonías”, explicó el profesor Ávila.