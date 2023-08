Muere Balltze, el perro famoso de los memes, durante una cirugía: así piden que sea recordado

‘‘Él siempre estará dentro de mi corazón. Espero que él puede seguir llevando alegría a todos en el mundo en línea, esa es mi única humilde petición. También, me gustaría dar las gracias al personal médico que había ayudado a Balltze durante los últimos 6 meses Ken, Dr. Jessica y Dr. Tiffany han hecho un trabajo increíble para cuidar de Balltze’', señalan.

‘‘ Todos ustedes han sido muy generosos y serviciales, y estoy realmente agradecido a todos ustedes, su amor y apoyo a Ball Ball es tan incondicional y me encontré con que es el amor más puro del mundo , tener Ball Ball en mi vida es lo mejor que ha pasado la donación y los pins de latón dinero que he recolectado para las facturas médicas serán ahora donando a organizaciones benéficas locales de animales gracias a todos, gracias, Balltze sabe lo mucho que fue amado por todos ustedes ’'.

´´Cuando mis patas traseras empezaron a debilitarse temprano este año, mi familia no solo me llevó al veterinario para inyecciones de Cartrophen, también me llevaron a fisioterapia de mascotas cada semana´´, señalan.