Fundador de famosa criptomoneda, detenido y acusado de estafar a sus inversores en casi 40.000 millones de dólares

Horas después de ser detenido este jueves en Montenegro, el surcoreano Do Kwon, fundador de la criptomoneda terra, fue inculpado por la justicia estadounidense por fraude.

Un jurado federal de Nueva York presentó ocho cargos contra este hombre de 31 años, a quien acusa de varios tipos de timo, como fraude en línea y en banda organizada, debido a la caída de su criptomoneda que hizo perder casi 40.000 millones de dólares a los inversores.

Según la acusación, Kwon “engañó deliberadamente a los inversores sobre numerosos aspectos”.

Fue arrestado este jueves en Montenegro, junto con su director financiero Hon Chang Joon, según el ministro del Interior del país balcánico.

“La policía de Montenegro arrestó a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados del mundo, el surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs”, anunció en Twitter Filip Adzic.

Ambos fueron detenidos en el aeropuerto de la capital, Podgorica, en posesión de “documentos falsos”, cuando intentaban embarcar rumbo a Dubái con pasaportes belgas y costarricenses falsos. Eran objeto de una orden de arresto emitida por su país de origen.

“Estamos esperando la confirmación oficial de su identidad”, afirmó Filip Adzic.

Interpol emitió una notificación roja en septiembre para localizarlo, a pedido de los fiscales de Corea del Sur. La fiscalía había pedido al ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano que revocara su pasaporte al estimar que Do Kwon estaba “prófugo”.

El gendarme bursátil estadounidense, la SEC, lanzó un procedimiento a mediados de febrero contra Do Kwon por haber “orquestado un fraude de miles de millones de dólares en criptoactivos”.

¿Qué pasó con la criptomoneda Terra?

Más allá de las pérdidas de los inversores, la caída de Terraform Labs y de Terra sacudió el mercado mundial de criptomonedas.

Terraform Labs proponía una criptomoneda supuestamente estable, llamada “stablecoin”, la terra.

El precio de una stablecoin viene respaldado por el de una moneda tradicional o por activos tangibles, lo que garantiza a los inversores más estabilidad en el volátil mundo de las criptomonedas.

Pero la estabilidad de algunas de estas criptomonedas no está asegurada por las reservas de divisas, sino por un algoritmo que decide en función de la oferta y demanda de otra criptomoneda. Terra estaba respaldada por el criptoactivo desarrollado por la Luna Foundation Guard.

La SEC estima que Terraform y Do Kwon “engañaron reiteradamente a los inversores” al afirmar que una popular aplicación de pago coreana había utilizado la misma tecnología que terra para pagar transacciones, lo cual aumentaría el valor de luna.

El sistema de Terraform Labs “era simplemente un fraude” en el que eran los acusados quienes controlaban el precio y no un código informático, afirmó un funcionario de la SEC, Gurbir Grewal.

En abril de 2022, el valor de terra alcanzó su nivel más alto. Según CoinMarketCap, era entonces la cuarta moneda estable más importante y la décima criptomoneda líder por valor de mercado.

Un mes después, terra había perdido más de la mitad de su valor en apenas 24 horas, lo cual desató una ola de pánico. Luego se desplomó hasta cero, al igual que luna, reduciendo a la nada los ahorros de muchos pequeños inversores. Las autoridades de Corea del Sur han abierto varias investigaciones penales sobre el caso.

Criptomonedas: los modelos de estafa más comunes y cómo no caer en estos

OBS Business School dio a conocer el informe ‘Criptomonedas y Blockchain 2023′, el cual describe la manera por la cual se comportará este mercado durante este año, señalando los pasos necesarios para los inversores que deseen darle mayor rentabilidad a sus criptomonedas. El estudio fue liderado por Eduard Garcia Rosicart, profesor de la misma entidad.

Una de las más habituales se llama Scams, la cual consta de esquemas fraudulentas para que una persona invierta en criptomonedas inexistentes o sin un valor real. Este tipo de mentira puede presentarse bajo varios modus operandi. Por ejemplo, se simulan sitios webs falsos que aparentemente cuentan con toda la legitimidad correspondiente. Cuando el inversor cae en la trampa, el sitio le pide que deposite fondos a una dirección específica para comprar una criptomoneda o hacer parte de un ICO (Oferta inicial de monedas).

Una vez que los usuarios hayan depositado el capital, el sitio web desaparece y el dinero se habrá perdido. Otro modelo que emplean los estafadores es el conocido como Ponzi, que consiste en que una empresa promete el alto rendimiento de los activos a corto plazo. No obstante, en lugar de invertirlos en un negocio transparente, el estafador emplea el capital para pagarle dinero a inversiones anteriores.

En ese orden de ideas, OBS Business School señala algunas recomendaciones para no caer en estafas. Primero, no hay que fiarse de cualquier sugerencia sino de aquellas que provengan de expertos. El informe sugiere tener en cuenta la percepción de los siguientes cripto-influencers, los cuales considera son especialistas en el tema y conocen a ciencia cierta los modelos fidedignos: Vitalik Buterin, Roger Ver, Andreas M. Antonopoulos, Tim Draper, Charlie Lee, Anthony Pompliano, Erik Voorhees, Tone Vays, John McAfee, Ivan on Tech, CryptoBrekkie, Dan Held, Layah Heilpern, Kenn Bosak y Ben Horowitz.

*Con información de AFP