Google permitirá a los usuarios desvincular servicios como Chrome o YouTube

Ahora, la firma ha indicado que, como resultado de esta regulación, también ofrecerá a los usuarios la opción de mantener vinculados estos mismos servicios, y, por tanto, elegir si quieren que los servicios de la compañía compartan sus datos entre ellos. De esta forma, los usuarios pueden optar por mantener vinculados todos ellos, no tener ninguno de ellos enlazado o solo algunos de ellos.

YouTube es de las plataformas más utilizadas en el mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Google ha matizado que esta vinculación de servicios, no obstante, “no implica compartir datos con servicios de terceros” y que, en caso de no vincular sus aplicaciones, mantendrá la sesión iniciada en cada una de ellas.

Con ello ha señalado que, si no se vinculan, algunas funciones que dependen de compartir datos entre sus servicios “se verán limitadas o no estarán disponibles”. Por ejemplo, cuando YouTube, Chrome y el Buscador no se hayan vinculado, las recomendaciones en la Búsqueda, como ‘Qué ver’ o el ‘feed’ de Descubre estarán “menos personalizadas” según los intereses de los usuarios.