Instagram anunció un cambio en el envío de mensajes directos, ¿de que se trata?

En las últimas horas, se dio a conocer que los usuarios de Instagram tendrán una función que les permitirá protegerse de imágenes y videos no deseados en mensajes directos. En ese sentido, solo se permitirá enviar un mensaje y no se podrá volver a hacer hasta que el destinatario acepte la solicitud del chat.

De igual forma, ahora solo se podrá enviar textos; es decir que la plataforma de Meta no permitirá enviar ni imágenes, videos o notas de voz, a menos que alguien que no siga acepte la solicitud. Con la actualización, la red social pretende proteger a los usuarios, debido a que en Instagram se ha podido identificar contenidos no deseados, especialmente hacia las mujeres.