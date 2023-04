Inteligencia artificial comenzó a dejar sin trabajo a los actores; uno de ellos narró su situación

La inteligencia artificial comenzó a meterse de a poco a la industria del entretenimiento y a dejar uno que otro afectado. Es el caso de un locutor y actor de doblaje argentino, quien compartió su historia y advirtió que su trabajo fue reemplazado por una herramienta de IA.

El afectado fue Alejandro Graue, un hombre de 36 años quien durante los últimos meses de 2022 trabajó para doblar los videos de un canal en YouTube para Latinoamérica; sin embargo, se quedó esperando su renovación para 2023.

Cuando quiso indagar por qué no fue llamado para continuar, no encontró explicación alguna; sin embargo, cuando vio uno de los videos que solía doblar, se percató que el clip había sido doblado por una herramienta de inteligencia artificial.

Algunas herramientas de inteligencia artificial han venido amenazando diferentes oficios en el mundo. Hay preocupación en distintos sectores. - Foto: Getty Images

“Le doy reproducir y en vez de echarme a mí, escucho una voz muy prolija, muy correcta diciendo: ‘hola, bienvenidos, este es un nuevo video…', y así continuaba una voz robotizada, horrible, fuera de sincronía”, dijo el actor argentino.

Cuando quiso volver a entablar diálogo con quienes fueron sus jefes, le explicaron que una herramienta basada en inteligencia artificial lo había reemplazado por solicitud del cliente, dijo el afectado a Radio con Vos, un programa de una emisora local.

En ese mismo programa advirtió que se había enterado de que, si el ensayo salía a la perfección, la compañía para la que trabajaba no solo no lo iba a volver a contratar, sino que iba a despedir a los otros colegas que se encargaban de los demás doblajes y del resto del equipo de producción.

“Para quienes me preguntan, es un trabajo independiente de una empresa que obviamente solo busca optimizar costos, no le importa lo artístico del resultado. Tal y como pasa con los videos de TikTok, se escucha una voz monótona, sin cambios de ritmo, emociones, etc., pero ahí está”, explicó el actor en su cuenta de Twitter.

“Yo sigo pensando que lo que tiene que ver con lo artístico, con lo comunicacional, cuando tiene que ver matices, intenciones, eso es lo humano. Algunos comentarios del video decían que no se entendía y preguntaban qué había pasado con la otra voz, obviamente estaba falto de sentimiento”, añadió.

La inteligencia artificial ha venido ganando terreno, tanto así que sus desarrolladores han pedido una para de seis meses para analizar sus consecuencias. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Los empleos que ChatGPT acabaría con su versión mejorada

En los últimos meses, los cibernautas han tenido una mayor interacción con varios sitios web y plataformas digitales que ofrecen diferentes tipos de servicios que son impulsados por una inteligencia artificial (IA).

Ejemplo de ello son las plataformas que, como Midjourney, permiten generar ilustraciones artísticas a partir de descripciones textuales, servicios que generan música o los chatbots que brindan respuestas a las diferentes preguntas que haga un usuario.

En el marco de esta tendencia, la plataforma de ChatGPT, IA desarrollada por OpenAI, ha logrado ganar una gran reputación al ser uno de los chatbots más avanzados en la actualidad, debido a que tiene la capacidad de sostener una conversación fluida con un ser humano a partir de las preguntas que le hacen.

Según se establece en un análisis realizado en la investigación titulada ‘GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models’, los siguientes empleos tendrían una elevada compatibilidad con la nueva versión de la IA de ChatGTP y por ello podrían ser desempeñados por ella.

Investigadores de mercado.

Encuestadores.

Escritores y autores.

Intérpretes, traductores o subtituladores.

Especialistas en relaciones públicas.

Matemáticos.

ChatGPT Open AI - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Contadores.

Analistas financieros.

Diseñadores de interfaces web y digitales.

Empleados de correspondencia.

Ingenieros de blockchain.

Taquígrafos judiciales.

Correctores y marcadores de copia.

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos.

Analistas de noticias, reporteros y periodistas.

Secretarios legales y Asistentes Administrativos.

No obstante, la acelerada evolución de las inteligencias artificiales también ha abierto un debate en torno a la regulación a las que deben estar sometidos dichos sistemas, puesto que su desarrollo debería ser entendido como el surgimiento de una nueva herramienta de trabajo y no un sustituto definitivo para la fuerza laboral que representa el ser humano en diferentes campos.