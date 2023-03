“iPhone desactivado, conectarse a iTunes”: así se puede solucionar este problema

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Uno de los problemas más recurrentes es el de no poder acceder al iPhone; una de las causas puede ser que se haya olvidado la contraseña. Si se coloca la clave de seguridad en la pantalla de bloqueo varias veces sin ningún resultado, el dispositivo se desactivará y pedirá que accedan a iTunes para lograr solucionar al error.

En caso de que eso llegue a suceder, es posible arreglar el problema de diferentes maneras, ya sea por medio de iTunes, iCloud o con programas externos. En ese sentido, se podrá restaurar el iPhone de forma rápida y acceder común y corriente.

Es importante mencionar que los iPhone permiten un número limitado de intentos para colocar la clave de seguridad, es decir, que será necesario elegir una que se pueda recordar con facilidad. También se puede apuntar en un lugar en donde se pueda acceder fácilmente.

Sin embargo, se debe tener presente que se borraran todos los datos, incluyendo la clave de acceso, motivo por el cual si no se tiene una copia de seguridad de la información, esta se perderá.

¿Qué hacer si sale “iPhone desactivado, conectarse a iTunes”?

Primero, conectar el iPhone al ordenador y abrir iTunes.

Acto seguido, forzar el reinicio del dispositivo.

Esperar por unos segundos hasta que aparezca el modo de recuperación.

Luego, elegir la opción ‘Restaurar’ y en instantes iTunes se encargará de descargar el software en el smartphone .

Cuando el proceso termine, esperar a que el iPhone se reinicie.

Por último, restaurar la información a partir de la copia de seguridad.

Con iCloud

En el ordenador, iniciar sesión con el ID de Apple.

Acto seguido, seleccionar el iPhone de todos los dispositivos Apple.

Luego, presionar en el apartado ‘Borrar iPhone’.

Eliminar el contenido del móvil, incluyendo el código.

Finalmente, restaurar una copia de seguridad.

¿Qué efectos puede tener cargar un iPhone con un cargador genérico?

Desde la distribución del iPhone 12, Apple tomó la decisión de anunciar a todos sus usuarios que el cargador sería vendido por separado de sus dispositivos móviles.

De acuerdo con la compañía, la iniciativa tiene como propósito el cuidado del medio ambiente, ya que se ahorra significativamente en los empaques de plástico de los cargadores.

Por tal motivo, en la caja de cada celular viene incluido el cable de datos para su respectiva carga; mientras que el adaptador de corriente se consigue en las tiendas autorizadas de Apple.

Ahora bien, si los usuarios decidieron actualizar el iPhone, lo más probable es que haya acumulado diversos cargadores, a tal punto de que no estén registrados por el gigante tecnológico, motivo por el cual surge la siguiente pregunta: ¿Qué efectos puede tener en cargar un iPhone con un cargador genérico?

Según el portal Explain that stuff, los dispositivos actuales cuentan con un sistema para proteger el equipo cuando este se encuentra en el proceso de carga; sin embargo, depende de la capacidad de las baterías de cada uno.

Asimismo, los smartphones contienen un control de voltaje para permitir el nivel de corriente según el punto de carga en el que se encuentre, es decir que apenas se conecta el teléfono, este se carga al máximo de corriente permitido para poder efectuar la carga rápida, razón por la cual al llegar al 70 % u 80 % de carga disminuye la intensidad de la corriente.

Cuando se utiliza cargadores que no son compatibles con esta tecnología, la mayoría de dispositivos de última generación no comienzan su respectivo proceso de carga para no comprometer la integridad de la batería.

Los cargadores genéricos suelen cargar los equipos a mucha menor velocidad. Algunos de baja calidad pueden llegar a generar cortocircuitos al conectarse a la corriente eléctrica, causando de esa forma un riesgo de incendio.