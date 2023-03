Apple lanza iOS 16.4 y llega con varias novedades para los usuarios iPhone

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Apple ha lanzado la versión 16.4 del sistema operativo móvil iOS que además de introducir nuevos emoji y correcciones, incorpora notificaciones en la pantalla de inicio de las aplicaciones web y prioriza la voz en las llamadas sobre el sonido ambiente en una nueva función.

El nuevo conjunto de 21 emojis que llegan a iPhone incluyen un corazón rosa, una cara temblorosa, varios animales (como un burro, un alce, un ganso, una medusa, un mirlo y unas alas) y elementos como un abanico o unas maracas.

Junto a los emoji, la compañía tecnológica ha incorporado notificaciones de las aplicaciones web en la página de inicio y una característica en llamadas que aísla la voz del ruido ambiente. También ha optimizado la detección de accidentes para los dispositivos iPhone y iPhone 14 Pro, como recoge en la página de Soporte de Apple.

En la configuración de Accesibilidad, iOS 16.4 cuenta con una opción para atenuar un vídeo de forma automática cuando muestre luces brillantes a modo de flash o efectos estroboscópicos. Y en la aplicación de Tiempo admite el lector de pantalla ‘VoiceOver’.

La nueva actualización de iOS también detectará si hay fotografías y vídeos duplicados en un álbum compartido en iCloud, y corrige varios errores, uno de ellos por el que fallaban las solicitudes de compra de los niños en los dispositivos de los padres.

Siri tendría nuevas formas de recibir la información de sus usuarios

Apple está probando nuevas funciones de generación de lenguaje natural para su asistente de voz, Siri, un trabajo que se está desarrollando a partir de la versión beta más reciente de tvOS 16.4.

Esta actualización de su sistema operativo para ‘smart TV’ muestra lo que internamente se conoce como Bobcat y para la que se ha habilitado un nuevo marco para las capacidades de Siri, según indicó el portal 9to5Mac.

Este medio señala que esta nueva tecnología se está probando a partir de la versión beta más reciente de tvOS 16.4, aunque se establecerá próximamente en el resto de sistemas operativos, esto es, iOS, iPadOS, watchOS y macOS.

Asimismo, en cuanto a los dispositivos, si bien tvOS se encarga de impulsar Apple TV y HomePod, por el momento estas nuevas características solo están habilitadas en sus televisores inteligentes.

Actualmente, la compañía estadounidense está probando la generación de lenguaje natural para contar chistes con Siri en Apple TV, aunque también está experimentando su uso en los temporizadores.

Cabe recordar que The New York Times adelantó la semana pasada que el fabricante de iPhone estaba trabajando en una inteligencia artificial (IA) similar a ChatGPT y que no se integraría en Siri debido a su “diseño engorroso”.

Sin embargo, el periodista y analista de Bloomberg especializado en la marca, Mark Gurman, contradijo esta publicación a través de Twitter, sugiriendo que Apple no estaba centrada en fabricar este tipo de tecnología.

Siri permite nuevas acciones y programaciones

De igual manera, en enero de este año se implementó una función con la que los usuarios pueden programar acciones y automatizaciones para realizarlas en un periodo que se haya determinado, por ejemplo, a una hora concreta o especificando un tiempo como “dentro de media hora”.

Dicha actualización del sistema operativo de Apple a iOS 16.3, empezó a operar junto con el resto de sistemas operativos de la marca, la compañía incluyó algunas funciones que acercan a los usuarios la comodidad en el hogar con los dispositivos conectados a la casa y los comandos por voz dirigidos a Siri.

Así las cosas, hay que decir que Apple ha introducido una nueva función para Siri en los hogares inteligentes. Hasta entonces, el asistente de voz permitía que los usuarios solicitaran acciones por voz que este realizaba en el mismo momento.

Mas, ahora, con la actualización, Siri es capaz de programar acciones y automatizaciones para ejecutarlas más tarde, en el momento que haya detallado el usuario.

Por ejemplo, tal y como explicó Apple en su web con motivo de la presentación del HomePod (2ª generación), los usuarios podrán programar que se apague la luz de la cocina a las 10:00 horas de la noche.

Asimismo, se podrá optar por órdenes para ejecutar acciones para que se lleven a cabo de manera rutinaria únicamente con un comando de voz, como subir las persianas todos los días cuando salga el sol.

Sumado a ello, una vez el usuario solicita estas acciones programadas, se pueden encontrar dentro de la ‘app’ Casa, en la pestaña ‘Automatización’.

Esta función se puede utilizar tanto en los HomePod como en el resto de dispositivos. También se podrá utilizar en el nuevo HomePod de 2ª generación presentado la semana pasada por la compañía estadounidense, que se pondrá a la venta el próximo viernes 3 de febrero.

*Con información de Europa Press.