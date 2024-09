La razón por la que el celular se demora más tiempo en cargar; este es el truco efectivo para solucionar el error

Un indicio de que algo no va bien es cuando el proceso de carga se vuelve extremadamente lento. Este problema puede deberse a múltiples factores que, de solucionarse a tiempo, pueden prevenir inconvenientes futuros. Según el medio especializado en tecnología Computer Hoy , uno de los principales enemigos de la batería es el calor. Este provoca que el sistema se ralentice y el dispositivo se sobrecaliente, lo que puede derivar en accidentes. El riesgo aumenta cuando se utiliza una funda que impide la adecuada disipación del calor.

El electrodoméstico que se debe desconectar cuando no está en uso para evitar un incendio en toda la casa

Contexto: El electrodoméstico que se debe desconectar cuando no está en uso para evitar un incendio en toda la casa

Para mitigar este impacto, los expertos sugieren no utilizar el smartphone mientras está conectado a la corriente. Sin embargo, si es necesario, se aconseja realizar tareas menos exigentes que no requieran tanto consumo de batería. Lo ideal es cargar el dispositivo cuando no se está utilizando, como durante la noche o mientras se trabaja.