La táctica ‘secreta’ para ahorrar energía sin dejar de usar los electrodomésticos

Dispositivos como la nevera, la lavadora, el televisor, la freidora de aire, el microondas y el router wifi son comunes en la mayoría de los hogares. Sin embargo, aunque permanezcan conectados, no siempre son la causa principal del problema en el consumo energético, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada y proporcional.

Existen varios consejos útiles para reducir el consumo de energía, como el uso de bombillas de bajo consumo, apagar ciertos aparatos cuando no se estén utilizando, tomar duchas cortas, apagar el aire acondicionado cuando no sea necesario y utilizar regletas eléctricas. Pero hay una recomendación en particular que puede marcar la diferencia en su próxima factura de luz.