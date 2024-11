Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, porque no solo determina el camino profesional, sino también las perspectivas salariales y el nivel de satisfacción laboral a largo plazo. Sin embargo, existen algunas disciplinas académicas que, a pesar de su valor formativo y su importancia en la sociedad, no siempre ofrecen los mejores salarios. Así las cosas, la inteligencia artificial analizó cinco carreras universitarias que, en general, presentan bajos ingresos en comparación con otras profesiones.

Cinco carreras profesionales que ya no vale la pena estudiar

1. Trabajo Social

El trabajo social es una de las carreras más nobles y necesarias en la sociedad, puesto que los profesionales en esta área se dedican a apoyar a personas y comunidades en situaciones vulnerables. A pesar de la importancia de su labor, los trabajadores sociales suelen recibir sueldos bastante bajos, especialmente al inicio de su carrera, lo que no refleja adecuadamente la carga emocional y la responsabilidad que conlleva este trabajo.

Existe una amplia lista de profesiones que no son bien remuneradas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Artes y Humanidades

Las carreras de artes, filosofía, historia, literatura y otras áreas de humanidades, aunque enriquecedoras en términos de desarrollo intelectual y cultural, suelen estar mal remuneradas. La oferta laboral en estas disciplinas es limitada y, cuando existen vacantes, los salarios tienden a ser bajos. Los graduados de estas carreras frecuentemente se enfrentan a trabajos en el sector educativo o en áreas culturales que no siempre cuentan con presupuestos elevados. A pesar de que algunas personas logran destacar en el ámbito artístico o literario, la mayoría de los titulados en humanidades ganan salarios modestos, especialmente en sus primeros años de carrera.

3. Educación Primaria y Secundaria

Ser maestro o profesor es una profesión esencial en cualquier sociedad, pero lamentablemente, en muchas partes del mundo, los salarios de los educadores no reflejan la importancia de su trabajo. Los maestros de primaria y secundaria, en particular, suelen tener sueldos bajos, especialmente si se comparan con los de otras profesiones que requieren una formación universitaria similar.

4. Psicología

La psicología es una carrera que ha ganado mucha popularidad en las últimas décadas, y muchos estudiantes optan por ella debido al interés en ayudar a las personas a superar problemas emocionales o psicológicos. Sin embargo, los salarios en el campo de la psicología no son tan altos como en otras disciplinas científicas o tecnológicas. En muchos casos, los psicólogos que trabajan en el sector privado o en consultas independientes deben lidiar con una competencia feroz y con tarifas que no siempre permiten obtener grandes beneficios.

5. Antropología y Sociología

Aunque los profesionales en antropología y sociología pueden trabajar en investigación, docencia o en organizaciones no gubernamentales, la demanda de sus servicios no suele ser alta, lo que limita las oportunidades de empleo bien remunerado. A menudo, los graduados deben conformarse con salarios modestos, sobre todo en las etapas iniciales de su carrera. Los especialistas en estas áreas que logran alcanzar puestos de responsabilidad o investigación en universidades o instituciones especializadas pueden obtener ingresos más altos, pero esto no es la norma.