Las fotos que tiene en el celular desaparecerían dentro de pocos días, así puede evitarlo

Al igual que en otros servicios de la marca, recientemente se lanzó una nueva actualización para Google Fotos, esto con el ánimo de convertir esa herramienta en un servicio más potente que un simple administrador u organizador de imágenes y videos.

En el marco de esa apuesta, la plataforma ha incorporado nuevas funcionalidades orientadas a facilitar la edición de fotografías, para así impedir que los usuarios deban acudir a otros servicios cuando necesitan retocar o realizar un ajuste en las imágenes que tienen almacenadas en su equipo.

Pero uno de los ajustes más importantes que recibió la aplicación es la desaparición de la opción de ‘Archivo de Álbumes’, servicio que permite el almacenamiento de fotos y videos. Es relevante precisar que dicho cambio entrará en vigencia a partir del 19 de julio, por lo tanto, es altamente posible que próximamente los usuarios empiecen a notar que han desaparecido algunas imágenes de su biblioteca.

Según lo establece una publicación del portal Genbeta, sitio especializado en tecnología, existe un recurso para salvar todas fotos y videos que están almacenados en una cuenta de Google. Dicha herramienta es oficial y rápidamente permite generar una copia de respaldo de todos los contenidos que están guardados en la nube.

Usuarios de Google fotos tienen que hacer un respaldo de sus imágenes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Basta con acceder un link (get.google.com/albumarchive) y de inmediato el usuario será dirigido a un sitio web oficial de Google en donde podrá verificar qué archivos están guardados en la nube y descargar todas las fotos y videos que podrían desaparecer.

Otra alternativa es acudir a la herramienta ‘Google Takeout’, la cual también permite descargar todo el contenido de forma fácil y dinámica con solo acceder al siguiente link: https://takeout.google.com/takeout/custom/album_archive?pli=1.

Con esa opción, el usuario tendrá varias alternativas para exportar sus imágenes, videos o archivos y así se tendrá una copia de respaldo de toda la información valiosa.

Vale la pena recordar que Google Fotos también tendrá importantes mejoras con inteligencia artificial que podrían potenciar la interacción que los usuarios tienen con sus fotos.

Google Drive puede ser la opción para almacenar imágenes de Google Fotos - Foto: GOOGLE DRIVE

Google Fotos ahora es capaz de identificar a las personas en las imágenes aunque estén de espaldas

En los últimos meses Google Fotos ha estado implementando mejoras en la tecnología de reconocimiento facial, para así incrementar la capacidad de identificar personas en las imágenes. Pero próximamente contará con la facultad de reconocer a los usuarios que aparecen de espaldas y, por tanto, no muestran la cara.

La aplicación de almacenamiento de fotos del gigante tecnológico dispone de una tecnología de reconocimiento facial que analiza las caras que aparecen en las fotografías y etiqueta a las personas a las que pertenecen dichos rostros. Esta característica es útil para, por ejemplo, crear de forma automática una carpeta con todas las imágenes en las que aparece un usuario en concreto.

Hasta ahora, la app ha llevado a cabo esta función a través del análisis de los rostros de los usuarios. Sin embargo, la compañía parece haber mejorado la tecnología de reconocimiento facial impulsada por inteligencia artificial (IA) hasta el punto de ser capaz de reconocer personas que están de espaldas, tal y como han podido comprobar desde Android Authority.

Google Fotos mejora su tecnología de reconocimiento facial para reconocer a personas de espaldas en una imagen. - Foto: Oficial de Google

Cuando una fotografía incluye a un usuario de espaldas o en una posición en la que no se puede ver bien su rostro, la aplicación no incluye a personas etiquetadas ni permite añadir etiquetas de forma manual, ya que no identifica a ningún ser humano y, por tanto, no lo considera necesario.

No obstante, según detallan en este medio, la tecnología de Google Fotos ha sido capaz de detectar personas en posiciones en las que no muestran su rostro y etiquetar a dichos usuarios correctamente en la imagen. Además, esto ha ocurrido tanto en imágenes realizadas recientemente como en fotografías antiguas.

En estos casos, las etiquetas que facilita Google se muestran con el mensaje “rostro disponible para agregar” y, además, permite cambiar la persona etiquetada o eliminar la etiqueta, en caso de que su identificación no haya sido correcta.

A pesar de que Google no ha compartido información al respecto, este avance en el reconocimiento puede deberse a que la tecnología de la compañía sea capaz de almacenar información de la cabeza al completo de los usuarios a partir de videos en los que aparezca o fotos en las que sí se muestre la cara, aunque solo se distinga parte del rostro, tal y como ha apuntado Android Authority.

También pueden influir factores como la similitud de la ubicación con respecto a otras fotografías en las que sí aparezca la cara de la persona o, incluso, otros factores como el entorno y la ropa utilizada. Todo ello enmarcado en las capacidades de aprendizaje automático de Google en las que muestra avances continuos.