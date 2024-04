Las lesiones que pude ocasionar el mal uso del celular y los controles de videojuegos

¿Cuáles son las lesiones por el mal uso del celular y los controles de videojuegos?

Aunque no existe evidencia que diga que el uso de teléfonos móviles cause directamente enfermedades, varios estudios y expertos han sugerido una serie de problemas de salud que podrían estar relacionados con su uso excesivo o inadecuado. El médico cirujano de mano y muñeca, Fabio Tandioy, en diálogo con El Colombiano , dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de diagnósticos.