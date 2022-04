Enfermedades más comunes ocasionadas por el mal uso del celular

En la era de la información, el dispositivo móvil se ha convertido en la principal herramienta para interactuar con el mundo.

A nivel laboral, social y personal, el uso prolongado del dispositivo móvil ha traído consigo una serie de problemas ortopédicos que pueden convertirse eventualmente en una crisis de salud pública.

A pesar de las infinitas posibilidades que ha abierto la llegada del internet a la palma de nuestras manos, muchos especialistas recuerdan que las manos no fueron diseñadas para este fin. Aunque casi no se hable del tema, tenerlas en posición de agarre durante mucho tiempo no solo genera cansancio, sino que a mediano y largo plazo puede ocasionar consecuencias negativas para la salud.

Estudios recientes han demostrado que el uso promedio de un smartphone es de 5 a 8 horas diarias y que, en el mundo, cerca de un 5 % de la población padece síndromes y enfermedades que afectan la muñeca o la funcionalidad de los dedos. Estas afecciones suelen originarse debido a movimientos repetitivos y a malas posturas en el agarre.

Es por esto que, conmemorando el día mundial de la salud, presentamos un listado de los 3 problemas más comunes generados por la manipulación excesiva de teléfonos, sus síntomas y, por supuesto, los mejores consejos para evitarlos.

Manos de hombre recogiendo un teléfono celular para usar la aplicación uber y solicitar un servicio de transporte - Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas son 3 enfermedades o lesiones causadas por el uso constante de celulares:

-Tendinitis : Es la inflamación de un tendón (principalmente del flexor carpi ulnaris y tenosinovitis de quervain afectando los tendones del abductor pollicis longus y el extensor pollicis brevis), es decir de alguna de las cuerdas fibrosas que unen músculos con huesos, en este caso particular de los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Suele estar ocasionada por la repetición constante de un movimiento específico.

Síntomas: Dolor intenso en los dedos y de manera sectorizada en la muñeca.

Tip: Realizar ejercicios de estiramiento de los dedos y la muñeca antes y después de interactuar con el móvil y pausar su uso cada 20 minutos.

-Dedo en “Gatillo”: El dedo en gatillo es una enfermedad en la que algún dedo queda trabado en posición de flexión. Las personas cuyas rutinas implican acciones de agarre repetitivas son más propensas a padecerlo.

Síntomas: Rigidez, sensación de crujido y presencia de nódulos en los dedos.

Tip: Descansar de manipular el celular hasta que los síntomas desaparezcan y en caso de mayor molestia es recomendable el uso de Férulas.

Síndrome del Túnel Carpiano: Es una enfermedad generada por presión excesiva en uno de los nervios de la muñeca, lo que afecta la sensibilidad y el movimiento en varias partes de la mano. Puede ser causado por hacer movimientos repetitivos de la mano y la muñeca, y malas posturas de agarre.

Síntomas: Adormecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y los dedos.

Tip: Usar las manos en posiciones ergonómicas y ejercitar la muñeca.

En el caso de estas tres enfermedades, las causas son muy similares y, en general, se relacionan con el tiempo y la manera de sostener los celulares.

Para reducir el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades, muchos especialistas promueven un uso moderado de los dispositivos, pero entendiendo la importancia que tienen los teléfonos en la vida diaria, en el mercado hay varias opciones que le pueden ayudar a sobrellevar el uso del celular como una necesidad. Férulas y máquinas masajeadoras son una opción, sin embargo, en ocasiones su precio y practicidad imposibilitan tenerlas a disposición.

Celular - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otra opción, puede ser la recomendada por el reconocido influencer en temas de salud, el Dr. Alberto Negrete (@doctor.negrete), quien afirma que “el uso de productos como grips puede servir como una solución ergonómica y sencilla para disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades”, en este caso, una opción podría ser los accesorios para el teléfono, que, al transformar su ergonomía, mejoran la manera de sujetar el móvil, permitiendo posiciones más naturales para la mano y cómodas (como los PopGrips, por ejemplo).

Adicionalmente, hay que tener presente que es importante hacer pausas y ejercitar las manos y las muñecas.