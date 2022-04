El doctor Carlos Jaramillo llega a Semana Play

Carlos Jaramillo es un famoso médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos alimenticios. Además, con base en la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro antiestrés (2020) y COMO (2021).

Su interés por la nutrición comenzó con sus propios problemas de salud. Tras sufrir una gastritis crónica y tomar varios medicamentos del mercado, el doctor Carlos descubrió que su salud depende de sí mismo. Con base en la ciencia, descubrió cuáles deben ser los verdaderos buenos hábitos y cómo debe ser la nutrición. De esta manera, dejó de sentir dolor continuo y se dedicó a difundir su método, basado en la medicina funcional, en sus canales de redes sociales, llevando un contundente mensaje: “La salud está en manos de cada persona”.

Hoy en día, cuenta con más de tres millones de fieles seguidores en sus redes sociales, que confían en su principal enseñanza: “El mayor impacto que puede existir en la salud está en el momento en que uno se adueña de la salud”.

Ahora, el Dr. Carlos Jaramillo lanza su programa Educando ConCiencia en Semana Play, el nuevo canal de Semana en el que expertos en diferentes temas compartirán sus conocimientos en videos entretenidos y educativos.

Previo al lanzamiento, SEMANA habló con el Dr. Carlos Jaramillo:

SEMANA: ¿cuál es el principal problema con la salud hoy en día?

Dr. Carlos Jaramillo: la salud lleva demasiados años siendo algo que ‘ni idea’. Tú vas al médico a que te diga qué es lo que tienes que hacer, pero sales y no entiendes por qué te enfermas o qué fue lo que te pasó. No entiendes tu tratamiento, no entiendes de qué se trata, no entiendes nada. Llevamos demasiados siglos desconectados de nuestro cuerpo.

Está demostrado que hoy, más o menos, ocho de cada diez personas ya se interesan por su salud, ya empiezan a despertar y a decir: “Yo quiero saber qué pasa con mi salud, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mis emociones, con mi nutrición, con mi ejercicio. Yo quiero entender mi diagnóstico”. En esa búsqueda hay una fractura grande y es que las personas que comunican de salud no saben de salud y las personas que saben de salud no comunican.

SEMANA: ¿cuál es el error de los pacientes?

Dr. C. J.: creer y no dudar. Cuando tú crees en algo (respecto a la salud) te toca creer porque no eres capaz de entenderlo y de materializarlo. Al creer, no entiendes y por eso debes dudar, porque así es cómo tú construyes conocimiento.

SEMANA: ¿cuál es su solución?

Dr. C. J.: yo me he dado cuenta de que el mayor potencial que hay en la salud está cuando les enseñas a las personas a hacerse dueños de su salud y nosotros, los médicos, simplemente guiamos.

SEMANA: ¿qué expectativas tiene para el programa?

Dr. C. J.: mi expectativa es que las personas vuelvan a ser dueñas de su salud como una medida transformadora y eso, a la larga, si hay transformaciones de salud, genera una transformación social.

SEMANA: ¿cuál es su mejor consejo para la sanación?

Dr. C. J.: que tú eres el dueño de tu salud y que el potencial más grande de sanación, para cualquier enfermedad, condición o disfunción lo tienes tú. No lo tiene ni tu médico, ni tu nutricionista, ni tu terapeuta, ni nadie, lo tienes tú. Todo el resto de profesionales lo que van a hacer es guiarte, explicarte y orientarte, pero lo que tú haces en tu día a día y en tus hábitos… todo eso es más poderoso que nada.

SEMANA: ¿qué información compartirá en su programa Educando ConCiencia?

Dr. C. J.: los videos van a ir siendo como una conexión entre información, explicación y herramientas, pero van más allá. No es solamente saber, sino saber hacer.

SEMANA: ¿cuál es la parte más gratificante de su trabajo?

Dr. C. J.: ver la transformación de las personas, ver que aprendieron solos, ver que yo no he tenido una consulta con la persona, no la conozco, pero le di explicaciones, le di herramientas y le expliqué cómo usar esas herramientas y se volvió dueña de su salud.

SEMANA: una invitación para la audiencia de Semana.com.

Dr. C. J.: que sepan que vamos a ir creando contenido muy integral. Es contenido de cosas que pueden llegar a ser disruptivas y cosas que seguramente muchas veces no han oído, pero que no es la verdad absoluta. Yo también soy un aprendiz y aquí estamos aprendiendo juntos.

Conéctese y siga aprendiendo a ser el dueño de su salud con el doctor Carlos Jaramillo en Educando ConCiencia. No se pierda los episodios todas las semanas en Semana Play.