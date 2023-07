Las plataformas de ‘streaming’ golpean el bolsillo de los colombianos: esto es lo que cuesta tener todos los servicios

Aunque para algunos usuarios ese no es un factor relevante, ya que se adaptan de manera rápida a los cambios que estas plataformas traen constantemente, por lo que prefieren pagar los planes de suscripción, independientemente de su precio.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

'Prime Video' es otra 'app' que ha ganado terreno en Colombia. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Cabe destacar que muchas veces la película o serie que la persona quiere ver no está en la plataforma que está pagando y sí en otra que no tiene. Por lo que allí comienza el análisis de cuentas para saber si valdría la pena pagar una plataforma de streaming más. Sin embargo, el 2023 y la inflación han hecho que esto no sea una decisión sencilla. Por lo que un gasto más, siempre representa un problema en momentos de crisis.