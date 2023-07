¿Las tarjetas débito tienen los días contados? esta función permite sacar dinero del cajero sin necesidad de tenerla

El término “NFC” corresponde a las siglas de “Near Field Communication” en inglés, que en español se traduce como “Comunicación de Campo Cercano”. Es una tecnología inalámbrica que permite la transferencia de datos y el intercambio de información entre dispositivos electrónicos que se encuentran muy cerca entre sí, generalmente a distancias de unos pocos centímetros o menos.

Este se basa en la tecnología de radiofrecuencia de corto alcance, y se puede encontrar en una amplia variedad de dispositivos, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, tarjetas de crédito y débito, etiquetas y otros dispositivos electrónicos. Esta tecnología se utiliza principalmente para realizar transacciones seguras, compartir datos rápidamente y conectar dispositivos sin necesidad de cables.

La tecnología NFC facilita la comunicación entre varios dispositivos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una característica importante de NFC es su seguridad. Los dispositivos NFC requieren que estén muy cerca entre sí para funcionar, lo que disminuye el riesgo de intercepción no autorizada de datos. Además, también es posible proteger la información transmitida mediante el uso de protocolos de seguridad y autenticación.

NFC, cajeros y celulares

En las últimas semanas, se escuchó el rumor sobre la pronta desaparición de los cajeros automáticos, sin embargo, esta fue rápidamente desmentida y medios especializados aseguraron que no se prevé cerca, ni en un futuro próximo, razón por la cual los usuarios podrán seguir usando sus tarjetas para sacar dinero en cualquier cajero.

No obstante, con el aumento de uso de los teléfonos móviles y la conexión NFC, las personas ya no sufrirán si en algún momento no llevan sus tarjetas, ya que el celular servirá como sustituto perfecto.

Smartphone con la tecnología NFC, Near Field Communication. - Foto: Getty Images

¿Cómo se puede usar el celular para sacar dinero en efectivo en cualquier cajero con NFC?

Lo primero que se debe hacer es configurar correctamente la tarjeta siguiendo los siguientes pasos:

Abrir la plataforma que el celular soporte: las más conocidas son Apple Wallet, Samsung Pay y Google Wallet.

Seguir las indicaciones de la app para configurar la tarjeta.

Basta con que tenga activo el NFC para poder empezar a realizar pagos con el teléfono.

En iOS con Apple Wallet

Ir a la app de Cartera.

Tocar el botón añadir, que reconocerá por el signo “+”.

Si ya ha vinculado una, puede usar la función “Tarjetas anteriores”. De lo contrario, pulsar en “Tarjetas de crédito o débito”.

Mano de un anciano usando un cajero automático. Senior hombre poniendo una tarjeta de crédito en cajero automático - Foto: Getty Images/iStockphoto

Continuar con los pasos que la app le muestra, y rellenar los datos de su tarjeta física.

Ahora deberá verificar la información con su banco. Podría ser que nos obliguen a descargar la app propietaria de su banco. Si lo piden, es totalmente necesario.

En Android con Google Wallet

Instalar y abrir la aplicación Google Wallet. Tocar en el botón “Añadir a Wallet”.

Selecciona “Tarjeta de pago”. Verá la lista de tarjetas ya vinculadas a su cuenta de Google que podrá añadir a Wallet fácilmente.

Si quiere añadir una nueva, bastará con tocar en “Nueva tarjeta de crédito o débito”. Ahora podrá usar la cámara para escanearla o introducir los datos manualmente.

Pulsar en “Guardar”. Para terminar se deben aceptar los términos del servicio de su entidad bancaria.

Tras haber completado el proceso de configuración, simplemente el usuario solo necesita acercarse a un cajero que cuente con la función ‘contactless’ (sin contacto), si la terminal no cuenta con esta función, no será compatible con el teléfono móvil y no se podrá sacar dinero.

Cabe destacar que en cuanto al sistema operativo de Google, hay libertad en lo que respecta a pagos móviles, pues puede que su banco requiera instalar su propia aplicación para pagar con el celular, no con la plataforma de Google.

Así las cosas, antes de instalar o configurar algo nuevo, la persona debe acudir a la app de su banco y buscar una función con nombre similar a “pagos móviles” o “pagos sin contacto”.