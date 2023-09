Limpiaparabrisas: ¿cada cuánto se deben cambiar para evitar rayones?

Confirman que Seat no desaparecerá del mercado y continuará presente en la venta de carros

¿Qué daños pueden causar los limpiaparabrisas si están desgastados?

Si los limpiaparabrisas no están en perfecto estado, pueden hacer que se raye el vidrio panorámico, creando un gasto mayor a largo plazo. A su vez, al estar desgastados, no quitarán el agua de manera uniforme, lo cual puede llegar a ocasionar un accidente por no tener buena visibilidad.