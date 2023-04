Lo que indican las luces del router sobre la calidad de su conexión WiFi

El 5 GHz no siempre es la mejor opción: cuando los proveedores configuran el servicio, a veces habilitan dos redes con un mismo nombre, pero una de ellas en 5 GHz y otra en una banda inferior. Si la de mayor potencia no le funciona, intente con la otra, esta suele ser menos sensible a las interferencias y presentar más estabilidad en algunos de los espacios del hogar.