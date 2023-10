Los datos claves para reconocer ‘fake news’ en redes sociales

Las nuevas tecnologías sin duda alguna han desempeñado un papel crucial en la digitalización de la información, revolucionando la forma en que las personas recopilan, almacenan y comparten contenido. No obstante, este avance tecnológico ha dado lugar a un desafío significativo: la propagación desenfrenada de noticias falsas, también conocidas como “fake news”.

Verifique la fuente

Es uno de los aspectos más importantes que las personas no pueden pasar por alto. Si ve una noticia de alguna de las redes sociales que frecuenta, asegúrese que la fuente sea confiable y reconocida. Aquí es donde debe desconfiar de sitios web o perfiles sospechosos que carecen de credibilidad.

Compruebe la fecha

Revise el enlace

Contraste con otras fuentes

Examine el contenido

¿Qué hacer con una “fake news”?

En caso de encontrarse con una noticia falsa, el usuario debe actuar con total responsabilidad. Evite compartirla para que esta no se propague en otras redes sociales o plataformas. De ser necesario, haga el reporte de que es una “fake news” para que otras personas no vayan a creer en información que no tiene fundamento.