Los riesgos a los que se expone si comparte internet desde el celular

Existen varias formas de acceder a este servicio, ya sea a través de una red wifi o mediante datos móviles. Sin embargo, puede surgir la frustrante situación en la que el servicio falle y no permita a las personas acceder a la web. Esto puede ocurrir por diversas razones, como una mala configuración, la distancia al router o un corte por parte del proveedor de servicios.

Cuando esto sucede, las personas suelen recurrir a sus datos móviles, especialmente cuando están fuera de casa y necesitan estar conectadas en todo momento. No obstante, también es común que estos datos presenten errores, lo que puede representar un verdadero problema. Ante esta situación, una de las soluciones más rápidas que tienen los usuarios es conectarse a una red wifi pública o usar los datos de un amigo. Sin embargo, hay un peligro oculto detrás de esta práctica.

Los peligros de compartir el wifi desde el celular

Esta es una opción a la que recurren los usuarios cuando no tienen acceso directo a internet en sus dispositivos móviles. En estos casos, suelen pedir a amigos o familiares cercanos que les compartan su red para mayor comodidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, esta alternativa no es muy recomendable, ya que puede representar un riesgo para la privacidad de los datos e información sensible del usuario.