¿Mario Bros estuvo a punto de cambiar de dueño?, revelan qué ‘gigante’ planeó comerse a Nintendo

En estos ‘emails’, que intercambia con dos ejecutivos de Marketing de Microsoft en agosto de 2020, según detallan en The Verge, Spencer coincide con uno de sus interlocutores en que Nintendo es “El activo principal” en juego para la firma tecnológica.

La buena situación económica de Nintendo no facilitó los planes de Spencer , que no deja de lado y que ve como un reto a largo plazo, en el que entra en juego la adquisición de acciones de la firma nipona para “crear oportunidades” de cara a una potencial fusión.

Juegos sin anunciar que lanzaría Zenimax Media

Los documentos filtrados por la FTC también desvelan nuevos juegos que todavía no han sido anunciados en los que estaban trabajando los estudios de ZeniMax Media (Bethesda y id Software), propiedad de Microsoft desde 2020, como también recogen en The Verge .

Estos títulos incluye una remasterización de The Oblivion, previsto inicialmente para el año fiscal 2022; un nuevo juego y contenidos de Doom (años fiscales 2023 y 2024), la remasterización de he Fallout 3, la secuela de o Ghostwire: Tokyo y Dishonored 3, los tres para el año fiscal 2024.

Nuevos juegos que Nintendo recientemente anunció

Hace un par de días Nintendo reveló los nuevos juegos que próximamente estarán disponibles para su consola Switch, algunos de ellos títulos llegan como un remake de títulos que fueron lanzadas para consolas antiguas de la marca. De manera que los jugadores tendrán versiones con gráficos mejorados de Mario vs. Donkey Kong y Luigi’s Mansion 2 HD, y otros nuevos, como Princess Peach: Showtime! y Prince of Persia: The Lost Crown.