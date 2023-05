“Me preocupa un poco”: Warren Buffet se refirió sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo y lanzó dura advertencia para el futuro

Durante el evento “Woodstock para Capitalistas”, Warren Buffett se refirió sobre la Inteligencia Artificial, advirtiendo sobre el uso negativo que se le hace y el peligro que esto conlleva.

Al hablar de Buffett se hace mención a uno de los empresarios más famosos del mundo. Considerado como uno de los mejores inversores a nivel mundial, él ha sido por 59 años el presidente y CEO de Berkshire Hathaway, una empresa holding que es dueña de acciones de grandes compañías y grupos económicos en todo el planeta.

Buffett se refirió sobre los riesgos que implica la Inteligencia Artificial si se emplea negativamente. (El crédito de la foto debe leer CFOTO/Future Publishing a través de Getty Images) - Foto: Future Publishing via Getty Imag

En más de una ocasión, él ha estado en la lista de las personas más ricas del planeta. Según Forbes, su fortuna estimada actualmente es de 118 mil millones de dólares. En el mundo de los negocios es conocido como The Oracle of Ohama y a sus 92 años de edad, ha sabido como llevar un estilo de vida austero y cambiar las dinámicas de las inversiones. Aparte de eso, es filántropo, debido a que ha destinado gran parte de su capital en fundaciones y acciones benéficas.

El fin de semana pasado, Buffett hizo parte del evento Woodstock para Capitalistas, correspondiente a la Asamblea Anual de Berkshire Hathaway. Durante su intervención, formuló algunos comentarios sobre los efectos negativos de la Inteligencia Artificial (IA) si no se emplea con cautela.

En primer lugar, el filántropo señaló que esta herramienta puede hacer cosas notables, pero no ha podido reemplazar por completo a los humanos. No obstante, afirmó que eso le preocupa, debido a que el propósito en el futuro sería que la IA haga lo de los humanos hacen y que sean inservibles. “Cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupo un poco, porque sé que no podremos des inventarlo”, señaló.

Sumado a ello, hizo una analogía de la Inteligencia Artificial con la bomba atómica. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, esa herramienta aparentaba ser innovadora e importante, pero resultó ser lo contrario. En ese orden de ideas, el empresario mostró su preocupación en que eso mismo esté ocurriendo con la IA.

Buffett es presidente de Berkshire Hathaway desde hace más de cinco décadas. (Ilustración de la foto por Pavlo Gonchar / SOPA Imágenes / LightRocket via Getty Images) - Foto: Getty Image

A pesar de que Buffett afirmó estar de acuerdo con las inversiones a bombas atómicas por los alcances positivos que tiene, también es consciente del impacto negativo que generan con un mal uso. Por lo tanto, no quiere que eso mismo ocurra con las herramientas de Inteligencia Artificial.

“Con la IA puede cambiar todo el mundo, excepto cómo piensan y se comportan los hombres. Esto es un gran paso a dar”, señaló el empresario al considerar que la herramienta no puede cambiar la conducta, por lo que una persona con propósitos negativos puede emplearla a su favor.

Warren Buffett y Bill Gates. - Foto: Bloomberg

A lo largo de su carrera en el mundo de los negocios, ha sido afín con Bill Gates, debido a que han trabajado en más de una ocasión de la mano y son grandes amigos. Por tal motivo, aprovechó su intervención para referirse sobre él y su papel en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

“Es muy interesante; puede traducir la Constitución al español en un segundo, pero no puede contar chistes. Le pedí que cuente un chiste sobre Warren y Cripto. Ha leído todos los libros y visto todo lo que sale por televisión, pero no pudo hacerlo. Yo le dije a Bill, tráemela de vuelta cuando pueda preguntarle ‘¿cómo te vas a desprender de la raza humana? Quiero saber qué responde, y desenchufarla antes de que lo haga”, sostuvo Buffett.