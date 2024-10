Meta implementará método para recuperar el acceso a cuentas de Facebook e Instagram. Así funcionará

Como explica en su blog oficial, este video “se cifrará y almacenará de forma segura ”, no se mostrará de manera visible y cualquier dato facial generado después de la comparación se eliminará “inmediatamente”, haya o no coincidencia.

‘Tatequieto’ a quienes acuden a la ‘sextorsión’ en Facebook e Instagram

Una de las nuevas medidas de protección contra la desnudez en los mensajes directos es la función que difumina las imágenes en las que se detectan desnudos, tal y como se difuminan actualmente las publicaciones con contenido violento. De esta manera, será el destinatario el que elija si desea ver la foto o no, para no tener que enfrentar una imagen no deseada.