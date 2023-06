¿Necesita un chat clandestino? Así puede crear un ‘grupo secreto’ en WhatsApp Web

Sin duda, los chats grupales de WhatsApp se han convertido en una de las funciones más populares que la plataforma de mensajería instantánea posee, debido a que hace posible crear un canal de comunicación en donde pueden interactuar varias personas que tienen un interés u objetivo en común.

Gracias a la gran acogida que han tenido los grupos, Meta, compañía propietaria de la popular aplicación de mensajería instantánea, decidió incorporar la función para crear chats grupales desde WhatsApp Web.

De manera que los usuarios de la popular plataforma pueden generar nuevos grupos desde un computador y estas conversaciones también tendrán de los mismos beneficios que posee un chat ordinario.

WhatsApp Web cuenta con varias funcionalidades de utilidad para sus usuarios. - Foto: NurPhoto via Getty Images

De hecho, algunos usuarios pueden acudir a esta funcionalidad para poder organizar un ‘grupo secreto’ que tenga todas las medidas de seguridad de WhatsApp y en el que no se filtren los mensajes que ahí se comparten.

¿Cómo crear un chat grupal secreto en WhatsApp Web?

Para generar una nueva conversación grupal desde la versión web o de escritorio de WhatsApp es necesario ejecutar las siguientes acciones:

En primer lugar, se debe iniciar sesión en WhatsApp Web escaneando con un celular el código QR que aparece en la plataforma.

Luego de que cargue la plataforma habrá que ingresar al apartado ‘Chats’.

Ahora hay que hacer clic en el botón de los tres puntos verticales que está ubicado en la parte superior de los chats.

Seleccionar la opción ‘Nuevo grupo’.

Agregar a los integrantes que conformarán el nuevo del grupo.

Hacer clic en la flecha al interior del botón verde que aparecerá en la zona inferior de la pantalla.

Dentro del chat se debe pulsar nuevamente el ícono de tres puntos.

Seleccionar la opción ‘Mensajes temporales’ y luego elegir en ‘Continuar’.

El usuario tendrá que elegir el lapso de tiempo (14 horas, 7 días o 90 días) que se debe cumplir para que desaparezcan los mensajes.

Una vez que se realicen los pasos mencionados, se habrá generado conversación grupal en donde los mensajes que comparten todos sus integrantes serán eliminados de forma automática; además, nadie podrá sacarle una captura de pantalla a los textos ni copiarlos o reenviarlos.

Ahora para que el grupo sea completamente oculto, solo hay que ir al panel derecho y ubica la conversación grupal recientemente creada, luego se debe seleccionar la pestaña derecha de ese chat y después elegir la opción ‘Archivar’.

Desde WhatsApp web se puede crear un chat grupal secreto - Foto: NurPhoto via Getty Images

Al ejecutar a cabalidad estas acciones, el usuario de WhatsApp tendrá la certeza de que su chat grupal es secreto, pues los mensajes que allí se comparten serán privados y tampoco habrá un registro del contenido de la conversación.

¿Cómo ocultar la pestaña de chats archivados en WhatsApp?

Ingresar a un WhatsApp.

Seleccionar una conversación y archivarla, pulsando el botón con forma de caja que tiene una flecha apuntando hacia abajo.

Ahora aparecerá la pestaña que dice ‘Archivados’.

Acceder al apartado de ‘Ajustes’ de WhatsApp.

Seleccionar la opción ‘Chats’ que aparece en el menú.

Buscar la herramienta ‘Mantener los chats archivados’ y luego desactivarla.

Después de haber completado con los pasos mencionados, en la pantalla principal de la aplicación dejará de aparecer la pestaña y, a pesar de que lleguen nuevos mensajes a las conversaciones archivadas, estas no regresarán al área principal de WhatsApp.

WhatsApp posee varias funciones para proteger la privacidad de sus usuarios. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, es importante precisar que la pestaña de ‘Archivados’ no desaparecerá del todo, pues ahora pasará a quedarse fijada debajo de todas las conversaciones que no tenga archivadas el usuario.

Por lo tanto, los chats que el usuario necesita ocultar pasarán desaparecidos al no quedar en una posición destacada cuando se accede a la popular plataforma de mensajería instantánea.