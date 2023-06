WhatsApp tiene un ‘salvavidas’ para rescatar a quienes necesitan ocultar chats comprometedores, así puede usarlo

En los últimos meses, WhatsApp ha estado liberando varias actualizaciones para mejorar algunas de las funcionalidades que posee el servicio de mensajería instantánea e incorporar nuevas herramientas diseñadas dar acceso a nuevas formas de comunicación como son las ‘comunidades’ o ‘canales’.

Pese a que la mayoría de las nuevas herramientas que la plataforma ha estado implementado en su aplicación para dispositivos móviles principalmente están dirigidas a brindar otras opciones para que los usuarios puedan interactuar con sus contactos de manera ágil y dinámica, la app también se ha acordado de quienes necesitan usar el servicio con más comodidad.

Por esta razón, WhatsApp realizó un importante ajuste en la funcionalidad que permite a los usuarios archivar las diferentes conversaciones que sostiene a través de la aplicación, cuando es necesario ocultar un chat que puede ser comprometedor.

WhatsApp trabaja en mejorar la privacidad de sus usuarios. - Foto: Getty Images

Aunque dicha herramienta permite esconder conversaciones que el usuario necesita desaparecer de la vista de otras personas, esta opción genera una pestaña de “Archivados” en la parte superior de las conversaciones que puede llegar a ser muy incómoda.

Sin embargo, actualmente existe una opción que hace posible desaparecer esa pestaña, para así tener la interfaz de WhatsApp libre de elementos molestos. La gran ventaja de este método es que no requiere la descarga e instalación de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus, por lo tanto, el teléfono del usuario no estará expuesto a un programa malicioso que podría robar información confidencial o afectar el funcionamiento del equipo.

¿Cómo ocultar la pestaña de chats archivados en WhatsApp?

Ingresar a un WhatsApp

Seleccionar una conversación y archivarla, pulsando el botón con forma de caja que tiene una flecha apuntando hacia abajo

Ahora aparecerá la pestaña que dice ‘Archivados’

Acceder al apartado de ‘Ajustes’ de WhatsApp

Seleccionar la opción ‘Chats’ que aparece en el menú

Buscar la herramienta ‘Mantener los chats archivados’ y luego desactivarla

Después de haber completado con los pasos mencionados, en la pantalla principal de la aplicación dejará de aparecer la pestaña y a pesar de que lleguen nuevos mensajes a las conversaciones archivadas, estas no regresarán al área principal de WhatsApp.

No obstante, es importante precisar que la pestaña de ‘Archivados’ no desaparecerá del todo, pues ahora pasará a quedarse fijada debajo de todas las conversaciones que no tenga archivadas el usuario.

Por lo tanto, los chats que el usuario necesita ocultar pasarán desaparecidos al no quedar en una posición destacada cuando se accede a la popular plataforma de mensajería instantánea.

WhatsApp está lanzando varias actualizaciones. - Foto: Getty Images

Los cuatro importantes cambios que WhatsApp está estrenando

En los últimos días, la aplicación de mensajería instantánea anunció varias novedades, las cuales fueron recopiladas por el portal WABetaInfo.

“ Companion Mode ” para iPhone: este permite usar la misma cuenta en varios dispositivos. Sin embargo, hasta ahora esta función no estaba disponible en dispositivos iPhone. Eso cambia con la llegada de la versión 23.10.76 de WhatsApp para iOS.

Menú de selección de emojis rediseñado: es una renovación del menú de emojis. Ahora se incluye una barra superior que permite cambiar rápidamente entre emojis, stickers y GIF, y las categorías de emojis aparecen en la parte inferior dentro de una barra de herramientas.

Imágenes de perfil en grupos: ya es posible que en los grupos de WhatsApp ver las imágenes de perfil de los participantes al lado de cada burbuja de mensaje dentro del chat. De esta manera, es más fácil identificar a cada participante, incluso si su teléfono no está guardado en los contactos.

Cambios de diseño: la versión beta de WhatsApp para iOS y Android trae varios cambios estéticos. En el caso de iOS, se ha rediseñado la pantalla de ajustes. En Android, en cambio, se han añadido los primeros elementos basados en el lenguaje de diseño Material Design 3.