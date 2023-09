Nintendo se actualiza en dispositivos Android y iOS; usuarios podrán usar reconocimiento facial para acceder a su cuenta

Nintendo ha agregado soporte para iniciar sesión en la cuenta de Nintendo a través de claves de acceso o ‘passkeys’ en los dispositivos iOS y Android, por lo que los usuarios no tendrán que introducir una contraseña, sino que podrán acceder a su cuenta a través de otros métodos como el reconocimiento facial o la huella dactilar.

Las claves de acceso son una propuesta alternativa a las contraseñas y funcionan vinculando una clave privada con la cuenta personal del usuario en un dispositivo . De esta forma, se consiguen inicios de sesión más seguros al no tener que utilizar contraseñas, sino que se utiliza el dispositivo o navegador asociado para iniciar sesión.

