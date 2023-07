No caiga en la trampa: estas son las modalidades de estafa en línea más comunes, evite ser víctima

En la era digital en la que vivimos, son diversos los medios a los que acuden los delincuentes para lograr sus objetivos, ya sea por compras online, transacciones bancarias o porque simplemente los usuarios no son precavidos con la información que comparten.

Son diversas las denuncias que se evidencian por parte de los ciudadanos a diario, pero a pesar de que se difunde la alerta, varios siguen cayendo en la trampa . Es un tema que se debe conversar abiertamente para estar informados sobre las diferentes modalidades de estafa que emplean los ciberdelincuentes y cómo lo puede prevenir, no solo a nivel personal, sino también para proteger a su familia y amigos cercanos.

¿Cuáles son las principales modalidades de estafa en línea?

Compras en línea: Aquí los delincuentes involucran la venta de productos o servicios falsos, o el no envío de los estos elementos comprados después de recibir el pago. Los estafadores pueden utilizar sitios web fraudulentos de comercio electrónico o incluso, publicar anuncios falsos en plataformas de compraventa en línea.

¿Cómo evitar ser víctima de un ciberataque?

Proteja su red WiFi: Cambie la contraseña de su red WiFi por lo menos cada tres meses. Asimismo, procure no conectarte a redes WiFi públicas no protegidas o que no requieran contraseña. Estas redes pueden facilitar la interceptación de sus datos.