No caiga en trampas: esta es la única forma de saber si unos AirPods son originales o una falsificación

El mercado tecnológico no deja de innovar, ya que las empresas líderes del sector están en constante desarrollo de nuevos productos que se ajusten a las tendencias actuales y, al mismo tiempo, ofrezcan mejoras para brindar una experiencia superior a cada usuario.

¿Cómo verificar si unos AirPods son originales?

Uno de los aspectos clave es prestar atención a los detalles visuales y las funcionalidades. Por ejemplo, al abrir el estuche cerca de un iPhone, debería aparecer una animación en la pantalla que muestre el nivel de batería de los auriculares y el estuche. Si esta animación no aparece, es posible que los dispositivos no sean originales o que se trate de un error de software.

Otro indicador importante es el mensaje que aparece al intentar conectar los auriculares. Si el dispositivo muestra un aviso como ‘Es posible que el accesorio no sea compatible’, es una clara señal de que los AirPods podrían ser falsos, ya que los accesorios originales se reconocen automáticamente.

La calidad de los materiales y el diseño también son determinantes. Si los auriculares parecen blandos, tienen piezas sueltas o el acabado no es el esperado, es probable que no sean auténticos. La caja también debe tener un diseño robusto y consistente que no se dañe fácilmente.