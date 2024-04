Ojo con la estafa de empleo de TikTok que circula en WhatsApp: los ciberdelincuentes ‘actualizaron’ su modus operandi

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los usuarios deben verificar de dónde proviene cierta información. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En esta nueva versión de la estafa, los estafadores ya no inician la conversación mediante el envío de un mensaje a WhatsApp o por SMS. Al incorporar la llamada, ya no hay interacción alguna en la primera parte, que se limita a reproducir el mensaje grabado.

Se desconoce el motivo de este cambio, pero, como explican desde ESET, “el número de móvil utilizado suplanta el teléfono de contacto legítimo de una empresa productora de aceite de oliva de Jaén, por lo que no notaremos nada extraño al visualizar ese teléfono en nuestro dispositivo móvil”.

“A la hora de retirarlo, se presentará algún problema y nos indicarán que, para poder retirar el dinero, se debe subir el nivel de afiliado, para lo que tendremos que enviarles cierta cantidad de dinero”, apuntan desde ESET, y añaden que no solo no se recibirá el pago, sino que ese dinero enviado a los estafadores no se va a recuperar.