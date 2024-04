Overwatch 2 anuncia duros castigos contra los que violen una importante regla del juego

Blizzard ha anunciado el lanzamiento de una serie de medidas dirigidas a jugadores que utilicen ratón y teclado para jugar a Overwatch 2, periféricos considerados no aprobados y que se someterán a un sistema de detección de dos fases.

También ha comentado que algunos jugadores han estado utilizando los llamados periféricos no aprobados , esto es, dispositivos que les permiten utilizar un ratón y un teclado para engañar a la consola “haciéndole creer que las entradas provienen de un controlador”, según un comunicado firmado por el productor senior Adam Massey y el ingeniero jefe de videojuegos Daniel Razza.

Esto significa que los jugadores seguirán teniendo acceso al juego rápido durante este tiempo y, si dejan de emplear este periférico no aprobado, la restricción se eliminará y podrán seguir jugando en modo competitivo.

Sin embargo, si se sigue utilizando el periférico no aprobado, el jugador no solo no podrá jugar en el modo Competitivo, sino que también “se verá obligado a jugar con otros jugadores con ratón y teclado cuando juegue en Quick Play durante toda la temporada”, según ha señalado en su web.