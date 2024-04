¿Un Baldur’s Gate 4 está en camino? Creadores del juego confirman sus nuevos proyectos

De esta forma, confirman que no habrá Baldur’s Gate 4 , y, en su lugar, van a centrarse en el desarrollo de nuevos títulos propios . “Actualmente estamos trabajando en dos nuevos proyectos y no podríamos estar más entusiasmados con lo que nos depara el futuro”, expresan.

Cabe recordar que, meses atrás, Baldur’s Gate 3 se coronó como el Juego del Año en los Game Developers Choice Awards, una edición en la que también se han destacado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Venbal.